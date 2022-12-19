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Власти Новосибирской области признали невозможность запуска «Ласточки» до Барнаула

В качестве компенсации опережающими темпами в регионе обновляется состав обычных электричек — скоро у компании «Экспресс-пригород» появятся четыре новых состава

19 декабря 2022, 20:48, ИА Амител

Фото amicru
Фото amicru

Проект «Ласточка» по скоростному железнодорожному сообщению между Новосибирском и Барнаулом пока поставлен на паузу из-за невозможности получить нужные составы от производителей. Как сообщает «Ведомостинсо.рф», об этом заявил глава Новосибирской области Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что в качестве компенсации опережающими темпами в регионе обновляется состав обычных электричек — скоро у компании «Экспресс-пригород» появятся четыре новых состава. Также в Новосибирской области прорабатывают проект продления маршрута электричек до аэропорта Толмачёво с помощью технологических железнодорожных путей. При этом от строительства аэроэкспресса решили отказаться из-за экономической нецелесообразности.

Напомним, что изначально РЖД планировали запустить ускоренную «Ласточку» между Новосибирском и Барнаулом с декабря 2020 года, а позднее запуск перенесли на 2023 год. Однако из-за спецоперации на Украине «дочка» компании Siemens, производившая поезда «Ласточка», ушла из России. Заменить же технику на отечественную в РЖД пока не могут: свой скоростной поезд компания намерена построить в ближайшие годы.

Комментарии 8

  • Зачем им лимита нужна ?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • В Новосибирске сразу и говорили о невозможности в ближайшем будущем запуска таких поездов между Барнаулом и Новосибирском. На создание необходимой инфраструктуры уйдет не 15-20 лет и не меньше.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Да ладно? Новые электрички уже есть, но между Барнаулом и Новосибирском именно Новосибирск пускает то, что иначе как скотовозкой не назовешь - пластиковые жуткие сиденья, старые обшарпанные вагоны, грязные окна - это, на минуточку, именно ускоренная электричка. Кушайте, дорогие товарищи.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "свой скоростной поезд компания намерена построить в ближайшие годы" свежо предание, да верится с трудом
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Так ведь Синара ласточки производит, на 87% комплектующие российские, Синара же и построит высокоскоростной поезд к 2028
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Так ведь Синара - " Предприятие создано в 2010 году и является совместным предприятием Группа Синара и концерна «Сименс» (Германия)." Сименс, как известно, ушел. А откуда информация про 87%? Или так же, как про 300 заложенных МС-21?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А почему нельзя пустить те электрички, которые есть напрямую без пересадки. Ну не супер вагоны, правда. Так хоть не скакать по перрону. Хотя о чем я, даже поставить составы напротив друг друга для удобства пересадки и то мозгов и возможностей не хватает.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А почему нельзя пустить те электрички, которые есть напрямую без пересадки - нельзя. В одном случае переменный ток, в другом - постоянный.
    20 декабря, Гость   Ответить
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