Власти Новосибирской области признали невозможность запуска «Ласточки» до Барнаула

В качестве компенсации опережающими темпами в регионе обновляется состав обычных электричек — скоро у компании «Экспресс-пригород» появятся четыре новых состава

19 декабря 2022, 20:48, ИА Амител

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Проект «Ласточка» по скоростному железнодорожному сообщению между Новосибирском и Барнаулом пока поставлен на паузу из-за невозможности получить нужные составы от производителей. Как сообщает «Ведомостинсо.рф», об этом заявил глава Новосибирской области Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что в качестве компенсации опережающими темпами в регионе обновляется состав обычных электричек — скоро у компании «Экспресс-пригород» появятся четыре новых состава. Также в Новосибирской области прорабатывают проект продления маршрута электричек до аэропорта Толмачёво с помощью технологических железнодорожных путей. При этом от строительства аэроэкспресса решили отказаться из-за экономической нецелесообразности.

Напомним, что изначально РЖД планировали запустить ускоренную «Ласточку» между Новосибирском и Барнаулом с декабря 2020 года, а позднее запуск перенесли на 2023 год. Однако из-за спецоперации на Украине «дочка» компании Siemens, производившая поезда «Ласточка», ушла из России. Заменить же технику на отечественную в РЖД пока не могут: свой скоростной поезд компания намерена построить в ближайшие годы.