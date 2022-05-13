Власти со второй попытки попробуют восстановить после пожара Дом афганцев в Барнауле
Историческое здание в центре города едва не уничтожил огонь. Однако восстановить его не могут уже четыре года
Власти Алтайского края повторно объявили конкурс по определению подрядчика на восстановление барнаульского Дома афганцев. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Историческое здание в центре города едва не уничтожил огонь около четырёх лет назад. Первый конкурс по поиску подрядчика прошёл год назад, однако желающих поучаствовать в нём не было. Теперь власти значительно пересмотрели цену контракта.
Как будут ремонтировать Дом афганцев?
Здание находится в краевой собственности, и на восстановление долгое время не было денег. Тогда объект включили в Краевую адресную инвестиционную программу, выделив на реконструкцию 174 миллиона рублей. Аукцион по поиску подрядчика должен был состояться в мае 2021 года, но на фоне резкого скачка цен на стройматериалы желающих «зайти» на объект не нашлось.
В итоге сейчас власти пересмотрели смету, увеличив стоимость контракта до 236,9 миллиона рублей. Заявки от подрядчика принимают до 19 мая.
После реконструкции памятника архитектуры туда вернут военно-исторический отдел краеведческого музея. Количество экспонатов там значительно увеличится. Например, добавятся противотанковые пушки из главного здания музея с ул. Ползунова, а также другие ценные объекты, связанные с историей войн в России. Предполагается использование мультимедийного оборудования. В здании появится гардероб, санузлы для посетителей, сувенирная лавка и билетная касса. Подрядчик будет обязан провести ремонт в течение 390 дней после подписания документов.
Что известно о пожаре в Доме афганцев?
Пожар в двухэтажном здании Дома афганцев произошёл в феврале 2018 года. При пожаре погиб член правления краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана Василий Алексенко. Сразу же после ЧП ситуацию взял на личный контроль Александр Карлин — бывший в то время губернатором Алтайского края. Он пообещал восстановить объект в кратчайшие сроки. Экспонаты военно-исторического отдела краеведческого музея временно передали на хранение в другой музей учреждения на улице Ползунова, а сам Дом афганцев законсервировали.