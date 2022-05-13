Власти со второй попытки попробуют восстановить после пожара Дом афганцев в Барнауле

Власти Алтайского края повторно объявили конкурс по определению подрядчика на восстановление барнаульского Дома афганцев. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Историческое здание в центре города едва не уничтожил огонь около четырёх лет назад. Первый конкурс по поиску подрядчика прошёл год назад, однако желающих поучаствовать в нём не было. Теперь власти значительно пересмотрели цену контракта.

Как будут ремонтировать Дом афганцев?

Здание находится в краевой собственности, и на восстановление долгое время не было денег. Тогда объект включили в Краевую адресную инвестиционную программу, выделив на реконструкцию 174 миллиона рублей. Аукцион по поиску подрядчика должен был состояться в мае 2021 года, но на фоне резкого скачка цен на стройматериалы желающих «зайти» на объект не нашлось.

В итоге сейчас власти пересмотрели смету, увеличив стоимость контракта до 236,9 миллиона рублей. Заявки от подрядчика принимают до 19 мая.

После реконструкции памятника архитектуры туда вернут военно-исторический отдел краеведческого музея. Количество экспонатов там значительно увеличится. Например, добавятся противотанковые пушки из главного здания музея с ул. Ползунова, а также другие ценные объекты, связанные с историей войн в России. Предполагается использование мультимедийного оборудования. В здании появится гардероб, санузлы для посетителей, сувенирная лавка и билетная касса. Подрядчик будет обязан провести ремонт в течение 390 дней после подписания документов.

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Прочее "Уже четыре года ждём": почему в Барнауле после пожара не могут восстановить Дом афганцев

Что известно о пожаре в Доме афганцев?

Пожар в двухэтажном здании Дома афганцев произошёл в феврале 2018 года. При пожаре погиб член правления краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана Василий Алексенко. Сразу же после ЧП ситуацию взял на личный контроль Александр Карлин — бывший в то время губернатором Алтайского края. Он пообещал восстановить объект в кратчайшие сроки. Экспонаты военно-исторического отдела краеведческого музея временно передали на хранение в другой музей учреждения на улице Ползунова, а сам Дом афганцев законсервировали.