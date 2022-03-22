Власти выделили 52 миллиона рублей, чтобы на Алтае не дорожали хлеб и булочки
Деньги выделены из федерального бюджета
Правительство России направило 52 миллиона на софинансирование затрат алтайским хлебопекарням на производство хлеба и булочек из-за высокого скачка цен на ингредиенты, сообщает пресс-служба Алтайпищепрома.
Эту сумму распределят между предприятиями, обязующимися не повышать стоимость продукции по сравнению с предыдущим месяцем. Субсидирование произведут из расчёта два с половиной рубля на каждый килограмм произведённых и реализованных хлебобулочных изделий.
После подписания соответствующего соглашения между Министерством сельского хозяйства России и правительством Алтайского края объявят отбор заявок предприятий на получение поддержки.
Ранее стало известно, что многие производители хлеба в Алтайском крае начали поднимать цены на свою продукцию. Дело в том, что почти в два раза выросла стоимость сахара, маргарина и муки.