Вместо 28 рублей уже снимают 30. Барнаульцы пожаловались на преждевременное повышение стоимости проезда в автобусах

Некоторые горожане при этом отмечают, что за поездку пока снимают положенную сумму

27 декабря 2022, 10:19, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Жители Барнаула пожаловались, что с их карт уже снимают 30 рублей за поездку на общественном транспорте вместо положенных 28. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Barnaul 22.

«Ехала сегодня утром на автобусе № 1, рассчиталась картой. Сейчас пришло SMS, что за проезд списано 30 рублей. Как так? Заранее уже повысили стоимость проезда?» — рассказала горожанка, прикрепив скриншот с уведомлением об оплате.

Фото: Barnaul 22

В комментариях ещё два пользователя сообщили, что столкнулись с аналогичной проблемой. При этом некоторые отмечали, что заплатили положенную цену.

Напомним, новые цены на проезд начнут действовать в Барнауле с 1 января 2023 года — до 30 рублей при оплате за наличный расчёт и банковской картой. Пассажиры, регулярно пользующиеся общественным транспортом, могут подобрать тарифный план, чтобы сэкономить на проезде, однако стоимость по ним тоже вырастет.

При этом поездки в общественном транспорте для жителей Новомихайловки, Бельмесёво, Центрального, Черницка и других удалённых посёлков Барнаула с 1 января 2023 года станут более выгодными. С нового года тарифные зоны в краевой столице отменяют, поэтому цена проезда на всех регулируемых маршрутах также составит 30 рублей.