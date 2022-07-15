В Барнауле на участке возле «Байк-бара», где ранее располагался огромный мотоцикл, появится сквер с декоративным виноградом и другими растениями.

На данный момент на участке ведутся работы по благоустройству. Как выяснил amic.ru, высадить планируют восемь видов растений, а общую картину дополнят скамейки, урны и фонарь.

План будущего сквера возле «Байк-бара» / Фото: amic.ru

«Ель колючая, можжевельник казацкий, спирея японская, дерен белый, гортензия метельчатая, сирень обыкновенная, лилейник, девичий виноград», — перечислено в дендроплане.

Также на участке оборудуют цветники. Организуют и подвод воды. Когда завершат работы по созданию сквера на проспекте Красноармейском, пока не сообщают.

Напомним, мотоцикл возле «Байк-бара» переехал на пляж «Водный мир».