Вместо байка — ель колючая. План будущего сквера возле «Байк-бара» в Барнауле
«Зеленую картину» дополнят скамейки, урны и фонарь
15 июля 2022, 16:21
В Барнауле на участке возле «Байк-бара», где ранее располагался огромный мотоцикл, появится сквер с декоративным виноградом и другими растениями.
На данный момент на участке ведутся работы по благоустройству. Как выяснил amic.ru, высадить планируют восемь видов растений, а общую картину дополнят скамейки, урны и фонарь.
План будущего сквера возле «Байк-бара» / Фото: amic.ru
«Ель колючая, можжевельник казацкий, спирея японская, дерен белый, гортензия метельчатая, сирень обыкновенная, лилейник, девичий виноград», — перечислено в дендроплане.
Также на участке оборудуют цветники. Организуют и подвод воды. Когда завершат работы по созданию сквера на проспекте Красноармейском, пока не сообщают.
Напомним, мотоцикл возле «Байк-бара» переехал на пляж «Водный мир».
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