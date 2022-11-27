Внимание, грязный воздух. В Барнауле и Бийске объявили режим «черного неба»

В четырех регионах Западной Сибири объявлен режим черного неба. Об этом рассказали в региоyальном гидрометцентре.

В число этих регионов вошел и Алтайский край.

«В Бийске и в Барнауле с 7.00 27 ноября до 18.00 28 ноября ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени», — сказано в сообщении.

В указанное время на территории регионов будут созданы условия для задерживания вредных веществ в воздухе.

Горожанам рекомендуют отказаться от нахождения на улице.

О том, что такое режим черного неба и чем он опасен для людей — в нашем материале.