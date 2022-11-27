Внимание, грязный воздух. В Барнауле и Бийске объявили режим «черного неба»
Больше суток вредоносные вещества будут задерживаться в воздухе
27 ноября 2022, 09:40, Илья Звягинцев
В четырех регионах Западной Сибири объявлен режим черного неба. Об этом рассказали в региоyальном гидрометцентре.
В число этих регионов вошел и Алтайский край.
«В Бийске и в Барнауле с 7.00 27 ноября до 18.00 28 ноября ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени», — сказано в сообщении.
В указанное время на территории регионов будут созданы условия для задерживания вредных веществ в воздухе.
Горожанам рекомендуют отказаться от нахождения на улице.
О том, что такое режим черного неба и чем он опасен для людей — в нашем материале.
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