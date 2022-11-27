Внимание, грязный воздух. В Барнауле и Бийске объявили режим «черного неба»

Больше суток вредоносные вещества будут задерживаться в воздухе

27 ноября 2022, 09:40, Илья Звягинцев

В четырех регионах Западной Сибири объявлен режим черного неба. Об этом рассказали в региоyальном гидрометцентре.

В число этих регионов вошел и Алтайский край.

«В Бийске и в Барнауле с 7.00 27 ноября до 18.00 28 ноября ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени», — сказано в сообщении.

В указанное время на территории регионов будут созданы условия для задерживания вредных веществ в воздухе.

Горожанам рекомендуют отказаться от нахождения на улице.

О том, что такое режим черного неба и чем он опасен для людей — в нашем материале.

Мигрень, удушье, смерть. Чем

Мигрень, удушье, смерть. Чем "черное небо" грозит барнаульцам и как себя спасти

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