Водитель показал тундру на трассе Барнаул — Рубцовск

Дорога заметена, а видимость практически нулевая

04 января 2023, 19:03, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В Алтайском крае из-за погодных условий обстановка на некоторых трассах остаётся весьма сложной, рассказали в паблике «Барнаул 22».

«Трасса Барнаул — Рубцовск, около Шипуново», — отметил автор видео.

Судя по кадрам, дорога заметена, а видимость практически нулевая. Ранее водителям рекомендовали перед дальней поездкой уточнять погодные условия и запасаться тёплыми вещами, а лучше отказаться на время от переездов между населёнными пунктами.