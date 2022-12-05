Воду в 171 дом и два детсада вернули в Барнауле после коммунальной аварии

«Росводоканал Барнаул» заменил две задвижки в водопроводной камере в Центральном районе. Как сообщает пресс-центр мэрии, сейчас в районе пересечения улицы Ипподромной и переулка продолжаются сварочные работы, однако воду в 11 многоквартирных и 170 частных домов, а также в двух детских садах удалось восстановить.

«В данный момент водоснабжение ограничено в 20 частных домах и 10 административных зданиях по следующим адресам: пер. Сельский, 53-86, ул. Партизанская, 243, 266, 266в, 266г, 266/6-11, пер. Колхозный, 28, ул. Чернышевского, 285. В этих зданиях вода появится к полуночи», — заявили в мэрии.

Напомним, что повреждение произошло вечером 4 декабря. Сотрудникам водоканала удалось быстро прекратить выход воды, ночью воду откачали из водопроводной камеры. Позднее участок раскопали, заменив задвижки. Было задействовано шесть единиц техники.