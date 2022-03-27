Военные дважды перекроют участок Чуйского тракта в Алтайском крае
Ранним утром движение ограничат на два часа, а позднее — ещё на час
27 марта 2022, 23:25, Илья Звягинцев
28 марта в Алтайском крае военные дважды перекроют один и тот же участок Чуйского трата. Об этом сообщили в сообществе Barnaul22.
«Движение всех видов транспорта будет временно ограничено на трассе ЗАТО Сибирский — автодорога Р-256 «Чуйский тракт» — СНТ «Горизонт» (184 км а/д Р-256), — предупреждают жителей региона.
Сначала участок перекроют с 07:30 до 09:30, а затем — с 12:30 до 13:30.
Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать себе комфортный маршрут.
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