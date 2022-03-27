Военные дважды перекроют участок Чуйского тракта в Алтайском крае

28 марта в Алтайском крае военные дважды перекроют один и тот же участок Чуйского трата. Об этом сообщили в сообществе Barnaul22.

«Движение всех видов транспорта будет временно ограничено на трассе ЗАТО Сибирский — автодорога Р-256 «Чуйский тракт» — СНТ «Горизонт» (184 км а/д Р-256), — предупреждают жителей региона.

Сначала участок перекроют с 07:30 до 09:30, а затем — с 12:30 до 13:30.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать себе комфортный маршрут.