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Володин поручил подготовить предложения о запрете вейпов в России

Спикер Госдумы подчеркнул, что они приобретают у школьников всё большую популярность

18 января 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам российского парламента внести предложения о запрете вейпов. Об этом сообщает РБК

Политик подчеркнул, что в последнее время всё больше и больше школьников подвержены использованию электронных систем доставки никотина. Он поручил комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения и комитету по делам молодёжи в приоритетном порядке изучить этот вопрос и внести предложения о возможности запрета вейпов.

 

Комментарии 7

  • Когда школьники начнут курить обычный табак, то сигареты тоже совсем запретят?
    18 января, Гость   Ответить
  • Уж лучше вейпы, чем папиросы/сигареты. Вони от них меньше для окружающих.
    18 января, Гость   Ответить
  • Основная проблема сейчас в стране.
    18 января, Гость   Ответить
  • приравнять и сигареты и вейпы к наркоте давно пора
    18 января, Гость   Ответить
  • Водку тоже надо запретить - пьяные опасны для окружающих.
    18 января, Гость   Ответить
  • сигареты тоже совсем запретят? - это было бы хорошо, но увы, не запретят.
    18 января, Гость   Ответить
  • Давно пора. Алилуйя!!!
    19 января, Гость   Ответить
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