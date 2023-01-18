Володин поручил подготовить предложения о запрете вейпов в России

Спикер Госдумы подчеркнул, что они приобретают у школьников всё большую популярность

18 января 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам российского парламента внести предложения о запрете вейпов. Об этом сообщает РБК.

Политик подчеркнул, что в последнее время всё больше и больше школьников подвержены использованию электронных систем доставки никотина. Он поручил комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения и комитету по делам молодёжи в приоритетном порядке изучить этот вопрос и внести предложения о возможности запрета вейпов.