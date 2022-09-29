Володин: всем состоящим на воинском учёте нельзя выезжать из России

Сейчас всем состоящим на воинском учёте нельзя выезжать из России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик сослался на 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», в котором говорится о соответствующем ограничении.

«Гражданам, состоящим на воинском учёте, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», — написал чиновник.

После объявления в России частичной мобилизации многие стали активно покидать страну через сухопутные границы. В частности, граждане уезжают в Казахстан, Монголию, Грузию, Финляндию и другие государства. На многих пропускных пунктах отмечаются огромные очереди.

26 сентября Минобороны РФ сообщало, что во время действия частичной мобилизации ограничений передвижения граждан не предусматривается.