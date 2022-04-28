«Вот так и иди». В Барнауле на улицах и в магазинах вместе с символикой к 9 мая появились значки «Za наших»

На улицах и в магазинах Барнаула вместе с атрибутикой ко Дню Победы продают банты из георгиевских лент и значки с символикой Z и слоганами в поддержку российской армии. Видимо, они пользуются популярностью у горожан, так как некоторые продавцы торгуют продукцией собственного производства, выяснил корреспондент amic.ru.

Так, на перекрёстке проспектов Социалистический и Строителей за банты со значками «Z» и слоганом «Сила в правде» просят 100 рублей, цена за «триколор» тоже сотка.

Стоимость пилоток со звёздочкой (разные размеры) — 300 рублей.

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«При мне мама купила пилотку и георгиевский бант мальчику лет 8-9 и сказала, вот так и в школу иди», — сообщает корреспондент.

В киосках «Роспечати» значки «Za наших» продают за 60 рублей. Столько же стоят значки в честь 9 Мая.

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В магазинах «Мария-Ра» пока нет подобной атрибутики. Говорят, ещё не завезли, но ждут. А вот в «Ашане» есть военная символика, но без «Z». Здесь можно приобрести «аксессуар карнавальный военная медсестра», пилотку полицейского, камуфляжную повязку и погоны солдата. А также фоторамку с ручкой для тех, кто примет участие в шествии «Бессмертного полка» на День Победы и понесёт фотографии участников Великой Отечественной войны. Стоимость фоторамки — 176 рублей, солдатской пилотки без подклада — 170 рублей. Есть также значки с георгиевской лентой, цена на них начинается от 75 рублей.

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Что означает символ Z?

Буква Z нанесена на российскую технику, участвующую в военной спецоперации на Украине. По сообщению Минобороны, символ Z имеет значение «за победу».

Кроме буквы Z на российской технике используются ещё и символы V и О. При этом V означает «сила в правде», а О — «отважные».