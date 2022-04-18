Воздержитесь от прогулок. Опасен ли смог, окутавший Барнаул, и когда он рассеется

С утра 18 апреля барнаульцы делились в соцсетях снимками смога, который окутал Барнаул. Люди беспокоятся, насколько безопасно дышать загрязнённым воздухом. Эксперт алтайского Гидрометцентра Кира Шутова подтвердила — это опасно. Жителям города советуют по возможности воздержаться от длительных прогулок и в целом максимально ограничить время пребывания на улице.

Откуда появился смог

Возник смог из-за возгораний, очаги которых находятся не только на территории Алтайского края, но и в ближайших регионах: Новосибирской, Томской областях, Красноярском крае. Из-за пожаров в атмосферу поступают загрязняющие вещества, которые могут переноситься на другие территории при определённых условиях.

«В результате возникшего северо-западного переноса в атмосферу края поступило большое количество загрязняющих веществ. То, что визуально видно — белёсость в воздухе и красное солнце, — та ситуация, когда сформировался смог на фоне большого количества мелкодисперсных частиц, которые к нам поступили с дымовыми шлейфами. В основном из Омской и Новосибирской областей», — рассказала Кира Шутова, специалист ЦГМС.

Она также пояснила, что по концентрации вредных веществ в атмосфере специалисты могут оценить пока только крупнодисперсные частицы — и они превышают норму на территории Барнаула. А вот для подсчёта объёма мелкодисперсных частиц методики нет, хотя они наносят больший вред.

«Крупнодисперсные частицы не переносятся на большие расстояния и при дыхании человека оседают в носу, не поступая в организм. Мелкодисперсные частицы более вредны для организма, поскольку обладают большей проникающей способностью», — отметила Кира Оскаровна.

Новости

Экология Не там стоит. Почему Барнаул попадает в рейтинги грязных городов

Когда воздух очистится

Улучшение ситуации ожидается уже сегодня вечером — с северо-запада пройдёт холодный фронт, который будет сопровождаться ветром и осадками. Дождь потушит очаги возгорания, ветер поспособствует рассеянию тех веществ, которые уже присутствуют в воздухе. Новые вещества поступать перестанут, а имеющиеся будут разноситься.

По данным МЧС Алтайского края, только за два выходных дня в регионе ликвидировано 483 пожара, из них 50 произошли в жилом секторе, все остальные случаи — возгорания сухой травы и мусора.