Возгорание в гостинице «Турист» в Барнауле опровергли

Подразделения спасателей выезжали на сообщение о запахе газа в магазине-складе «Самоката»

31 декабря 2022, 21:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Воспламенения в гостинице «Турист» на проспекте Красноармейский, 72 в Барнауле нет. Как сообщает Telegram-канал «Ленина, 59», замеченные очевидцами подразделения пожарных выезжали на сообщение о запахе газа в магазине «Самокат», который расположен в том же здание.

При прибытии на место спасатели обнаружили короткое замыкание холодильника с выходом фреона, без последующего горения.

Всего из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек, пострадавших в инциденте нет.