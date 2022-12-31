Возгорание в гостинице «Турист» в Барнауле опровергли
Подразделения спасателей выезжали на сообщение о запахе газа в магазине-складе «Самоката»
31 декабря 2022, 21:12, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Воспламенения в гостинице «Турист» на проспекте Красноармейский, 72 в Барнауле нет. Как сообщает Telegram-канал «Ленина, 59», замеченные очевидцами подразделения пожарных выезжали на сообщение о запахе газа в магазине «Самокат», который расположен в том же здание.
При прибытии на место спасатели обнаружили короткое замыкание холодильника с выходом фреона, без последующего горения.
Всего из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек, пострадавших в инциденте нет.
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