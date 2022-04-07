Возможно подтопление: ледоход начался на реке Алей в Рубцовске

На реке Алей в Рубцовске начался ледоход. Об этом сообщает паблик Barnaul 22. Согласно опубликованной видеозаписи, вода несёт вскрывшийся лёд и много снесённых деревьев и кустарников за собой.

В пресс-центре регионального ГУ МЧС сообщили, что в ближайшие пару суток подъём воды в реке продолжится. Из-за этого возможно достижение опасных отметок воды (560 см и выше над нулём поста), а также подтопление прибрежных территорий города.

В ведомстве подчеркнули, что прогноз доведён до служб территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, все они готовы к реагированию. Организовано информирование населения о складывающейся обстановке, ведётся постоянный мониторинг ситуации.