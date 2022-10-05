Телескопические трапы и лифты. Стали известны подробности реконструкции барнаульского аэропорта

Площадь барнаульского аэропорта после реконструкции увеличится с 4 до 12 тысяч квадратных метров. Там построят один новый терминал, а существующий приспособят только под международные рейсы. Сейчас воздушная гавань активно готовится к обновлению. Об этом рассказал заместитель министра транспорта региона Дмитрий Коровин на онлайн-конференции 5 октября.

Каким будет аэропорт?

Коровин напомнил, что по подписанному в марте 2022 года соглашению между правительством Алтайского края и «Новапортом» аэропорт будут реконструировать. Площадь здания увеличится в два раза, у аэропорта появится новый трёхэтажный терминал. На первом этаже будет зона входного досмотра, регистрации и получения багажа, на втором — зона прилёта и камера хранения, а на третьем — зона вылета.

«Будет три телескопических трапа, все три этажа будут соединены эскалаторами и лифтами. Меняется вся схема организации дорожного движения. Предполагается краткосрочная парковка с использованием парковочной автосистемы по времени пребывания. Сохранится долгосрочная парковка на 200 машин и служебная парковка на 70 мест», — рассказал Коровин.

Первый этап планируется начать в 2024 году и завершить в марте 2026 года. На втором этапе «Новапорт» реконструирует существующее здание аэропорта и переделает его под международный терминал.

Коровин подчеркнул, что правительство Алтайского края тоже участвует в обсуждении проекта работ, в рассмотрении генеральной схемы и в проработке внутреннего наполнения аэропорта.

Макет будущего аэропорта / altairegion22.ru

Куда ещё будут летать самолёты в 2023 году?

Сейчас аэропорт формирует бюджет для следующего года, куда собираются включить новое направление, рассказал Коровин.

«Вероятно, прибавится Челябинск, работаем со всеми субъектами. Мы открыты для любых авиакомпаний, готовы работать со всеми субъектами, но по всей стране лимит ограничен 8 млрд рублей, многие хотят субсидированные тарифы. Сохраним и рейсы в Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург», — пояснил Коровин.

Пассажиропоток возвращается?

По словам Коровина, за девять месяцев 2022 года краевой аэропорт перевёз 480 тысяч человек, тогда как за тот же период прошлого года — 389 тысяч человек. Всего за прошлый год аэропорт обслужил 522 тысячи пассажиров. Это немногим меньше максимального годового показателя в 530 тысяч клиентов. Но в этом году аэропорт планирует преодолеть этот порог и закончить год с 600 тыс. пассажиров.

Напомним, макет нового терминала барнаульского аэропорта презентовали 24 сентября 2022 года в концертном зале «Сибирь». На презентации был и губернатор Алтайского края. На мероприятии представители «Новапорта» рассказали, что затраты на первый этап реконструкции составят около 4 миллиардов рублей. Сейчас заключён договор на разработку проекта нового терминала аэропорта, его должны закончить в 2023 году.

Отметим, что строительством будет заниматься компания «Новапорт». В марте 2022 года она заключила с правительством региона инвестиционное соглашение на строительство объекта. А ранее, в 2021 году, «Новапорт» выкупил долю акций аэропорта. Сейчас она владеет 75% акций аэропорта (минус одна акция), а Алтайский край — 25% акций (плюс одна акция).

Новости

Общество Макет нового терминала аэропорта Барнаула презентуют в концертном зале «Сибирь»