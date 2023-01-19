Врачам и медсестрам краевых больниц Барнаула предложили поехать в ЛНР и ДНР

В Донбассе будут лечить местных жителей

19 января 2023, 15:51, ИА Амител

Барнаульские медики / Фото: amic.ru

Медработникам краевых больниц Алтайского края предлагают поехать в командировку в ДНР и ЛНР, чтобы там лечить местное население. Об этом amic.ru сообщили сотрудники одного из барнаульских медучреждений.

В Донбасс медиков отправляют лишь добровольно. Им предлагают среднюю зарплату в двойном размере и почти 8,5 тыс. рублей в сутки на проживание. Наши источники сообщили, что медсёстры могут таким образом за месяц заработать до 300 тысяч рублей, а врачи – до 400 тысяч.

Желающие должны указать только своё имя, отчество, специальность и телефон для связи.

"Зовут в Донбасс только медсестёр и врачей, предполагается месячная командировка. Медикам пообещали, что они будут работать в гражданских стационарах, а не в военных госпиталях", – уточнили собеседники amic.ru.

Прежде, говорят они, в ДНР и ЛНР звали только специалистов из федеральных больниц, в краевых учреждениях командировку никому не предлагали.

Напомним, летом 2022 года алтайским учителям предлагали отправиться в командировку в ЛНР и ДНР, чтобы помочь местным школам подготовиться к новому учебному году. Однако в Донбасс ни один алтайский педагог так и не поехал.

А вот алтайские медики добровольно работают в ЛНР и в ДНР ещё с самого начала спецоперации на Украине.