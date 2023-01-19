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Врачам и медсестрам краевых больниц Барнаула предложили поехать в ЛНР и ДНР

В Донбассе будут лечить местных жителей

19 января 2023, 15:51, ИА Амител

Барнаульские медики / Фото: amic.ru
Барнаульские медики / Фото: amic.ru

Медработникам краевых больниц Алтайского края предлагают поехать в командировку в ДНР и ЛНР, чтобы там лечить местное население. Об этом amic.ru сообщили сотрудники одного из барнаульских медучреждений.

В Донбасс медиков отправляют лишь добровольно. Им предлагают среднюю зарплату в двойном размере и почти 8,5 тыс. рублей в сутки на проживание. Наши источники сообщили, что медсёстры могут таким образом за месяц заработать до 300 тысяч рублей, а врачи – до 400 тысяч.

Желающие должны указать только своё имя, отчество, специальность и телефон для связи.

"Зовут в Донбасс только медсестёр и врачей, предполагается месячная командировка. Медикам пообещали, что они будут работать в гражданских стационарах, а не в военных госпиталях", – уточнили собеседники amic.ru.

Прежде, говорят они, в ДНР и ЛНР звали только специалистов из федеральных больниц, в краевых учреждениях командировку никому не предлагали.

Напомним, летом 2022 года алтайским учителям предлагали отправиться в командировку в ЛНР и ДНР, чтобы помочь местным школам подготовиться к новому учебному году. Однако в Донбасс ни один алтайский педагог так и не поехал.

А вот алтайские медики добровольно работают в ЛНР и в ДНР ещё с самого начала спецоперации на Украине. 

 

Комментарии 37

  • Ага. Только забыли почему-то написать, что проезд до Москвы туда и обратно за свой счёт, заработная плата по месту работы не сохраняется, т.е. человек должен взять отпуск за свой счёт, и обмундирование должен тоже приобрести за свой счёт!!! Итого минус 30% от обещанного.
    19 января, Гость   Ответить
  • Им нужны, а нам не нужны, нам то зачем медики.
    19 января, Гость   Ответить
  • АГА И и есть вариант вернуться груз 200 как строители с Нска !
    19 января, Гость   Ответить
  • Даже с учетом расходов на обмундирование и дорогу, 400 000 руб. - это очень-очень-очень достойная заработная плата даже для Москвы. В Барнауле точно желающие найдутся
    19 января, Гость   Ответить
  • А еще кто им нужен по специальностям? я то же поеду за 300-400 тысяч с моими то 20тью
    19 января, Гость   Ответить
  • Ага. Только забыли почему-то написать: в любом случае в плюсе
    19 января, Гость   Ответить
  • Где бюджет найдет столько денежков - по 200 т.р. военным, по 300-400 т.р. врачам?
    19 января, Гость   Ответить
  • А я для вас подсчитала что это ВЫГОДНО. Берем отпуск за свой счет (3 месяца х 25 т.р 75 т.р.)+ билеты/дорога (50 т.р.) + обмундирование 80 т.р. Итого: расход 205 т.р . Заработок: (3месяца х 400 т.р) 1 миллион 200 тысяч , в сухом остатке 995 тысяч = МИЛЛИОН. как вы думаете это прям такая невыгодная задумка?
    19 января, Гость   Ответить
  • есть вариант вернуться груз 200 - Пофиг, где список нужных профессий?
    19 января, Гость   Ответить
  • Где бюджет найдет столько денежков - Ну че вы как маленькие? поднятие тарифов, налогов, штрафов, Вы пропускали уроки экономики?
    19 января, Гость   Ответить
  • Вы знаете,вариантов умереть вообще уйма.
    19 января, Гость   Ответить
  • заработная плата по месту работы не сохраняется, - где написано?
    19 января, Гость   Ответить
  • Где бюджет найдет столько денежков - тсс... не спугните.
    19 января, Гость   Ответить
  • Работа предполагается только на ОДИН месяц! Инфа для самых "сведущих"
    19 января, Гость   Ответить
  • ДОМА ВРАЧЕЙ НЕ ХВАТАЕТ
    19 января, Гость   Ответить
  • с моими то 20тью -- сторожем работаете?
    19 января, Гость   Ответить
  • ок. съезжу на один месяц
    19 января, Гость   Ответить
  • вариантов умереть вообще уйма - с таким же выхлопом? и сколько?
    19 января, Гость   Ответить
  • там врачам обещают платить 300-400 т.р. исходя из того что они там нужны ,а вот у нас почему то даже половины от этой суммы не хотят платить значит тут они не нужны и выходит те кто тут проживает либо очень здоровые люди,либо второго сорта
    19 января, Гость   Ответить
  • До 300 и 400 т/р То есть больше не заплатят, 100% меньше. Плату в перед.
    19 января, Гость   Ответить
  • с таким же выхлопом? - а с каким? Прихлопнут вас в первый месяц - не будет ни вас, ни "выхлопа". Или вы думаете, что за вас семье миллионы заплатят?
    19 января, Гость   Ответить
  • там врачам обещают платить 300-400 т.р. исходя из того что они там нужны ,а вот у нас почему то даже половины от этой суммы не хотят платить - ну так там новая нефть, а тут старая, чего нас лечить, и так сойдет.
    19 января, Гость   Ответить
  • там врачам обещают платить 300-400 т.р. ------Обещать, не значит жениться
    19 января, Гость   Ответить
  • Тут нужно смотреть по ситуации в плане рисков для жизни и здоровья. В Луганске например относительно спокойно и риски не высокие, а вот в Донецке - да, обстановка не простая. Поэтому, если врачу дадут возможность выбора, куда именно поехать - это одна история, если выбора нет и рандом - то другая.
    19 января, Гость   Ответить
  • Где бюджет найдет столько денежков - А вы наивные думаете почему коммуналка так подорожала, любой каприз за наши деньги
    19 января, Гость   Ответить
  • почему коммуналка так подорожала------ это вы наивные думаете, что плата за коммуналку идет в бюджет
    19 января, Гость   Ответить
  • Летом помню учителям тоже предлагали
    19 января, Гость   Ответить
  • куда обращаться для поездки?
    20 января, Гость   Ответить
  • Не, уж лучше вы к нам
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, то же интересно
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, а куда нужно обращаться?
    20 января, Гость   Ответить
  • Куда обратиться ? Где оставить свои данные
    20 января, Гость   Ответить
  • Денег нет,а вы держитесь.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, к ВВП, напрямую
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, Добрый день! Строители из Новосибирска погибли? Вам что известно?
    20 января, Гость   Ответить
  • Проживание - 30 руб Питание - 40 руб Проезд 50 руб Обмундирование 30 руб Итого минимум 150 руб расходы в месяц
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, ответили?
    20 января, Гость   Ответить
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