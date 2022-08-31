«Все познается со временем»: алтайские политики о том, чем им запомнился Михаил Горбачев

Вечером 30 августа после тяжёлой и продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался последний руководитель СССР Михаил Горбачёв. Amic.ru поговорил с известными алтайскими политиками и узнал, чем им запомнился последний генсек СССР. Большинство сошлось в одном: Михаил Горбачёв был противоречивой, но знаковой фигурой в истории нашей страны.

Александр Суриков. Бывший губернатор Алтайского края:

«Уже нет страны, который правил Михаил Горбачёв. Это лучше всего характеризует его как руководителя. Михаил Сергеевич оказался не готов управлять страной. Он слабо разбирался во внешней политике и зачем-то, видимо по предложениям помощников, начал искать друзей в Америке. Единственной мечтой руководства США было любым способом развалить СССР. Горбачёв оказался слабым звеном, который помог им в этом. Да и в экономике нашей страны Михаил Сергеевич не особо разбирался. Он начал рыночные реформы. С одной стороны, это хорошо. Но Горбачёв сам своими же руками разрушил этот рынок, „сдав“ такие страны, как Польша, Венгрия, Чехословакия, ГДР, Болгария. Видимо, рассчитывал, что эти рынки достанутся нам. А они „ушли“ в США и Европу. Человек, наделённый высочайшей властью в мире, что ни одному императору не снилось, во всём искал консенсус. Горбачёв не имел собственного мнения. Именно он создал предпосылки для развала Советского Союза. И сегодняшние события в Ираке, Ливии и на Украине — отголоски правления Горбачёва. Без развала СССР этого не произошло бы. Я лично общался с Михаилом Горбачёвым весной 1996 года, когда он приезжал в Барнаул в качестве кандидата в президенты России. Он мне жаловался на Бориса Ельцина и его команду. Я тогда сказал: „Михаил Сергеевич, у вас была власть, которой не было ни у кого в мире. Все эти люди, на которых вы жалуетесь, могли бы быть послами на Сейшельских островах“. А Горбачёв мне ничего конкретного ответить на это не смог. Он не был руководителем. И это большая беда нашей страны».

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Сергей Малинкович. Депутат АКЗС, руководитель партии «Коммунисты России»:

«Как православный человек я вроде бы не должен говорить плохого об ушедшем на тот свет. Но как человек советский, как коммунист и патриот, я всегда помню, сколько зла и горя Горбачёв, злоупотребивший доверием партии и народа, принёс советским людям, нашему народу, всем странам социализма. Да воздастся по делам».

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Владислав Вакаев. Руководитель Фонда имущества Алтайского края:

«Обычно в отношении знаковых исторических деятелей наше общество занимает диаметрально противоположные позиции: один и тот же человек для одних герой, а для других — злодей. Иван Грозный, Пётр Первый, Ленин, Сталин — по поводу роли каждого из них до сих пор идут жаркие споры. Но вот в отношении отрицательной оценки роли Горбачёва россияне практически единодушны. Спор идёт только об одном: что же это было — глупость или предательство? Думаю, ни то, ни другое. Просто в очень сложную для нашего государства эпоху на посту главы государства оказался неподходящий для этого человек.

До сих пор помню фразу, которую сказал в отношении тогда ещё молодого Горбачёва мой дядя — боевой офицер, подполковник ракетных войск, кавалер ордена Красной Звезды за проведение боевых операций в Афганистане. Слушая долгие и складные речи Горбачёва, которыми тогда заслушивались многие граждане СССР (на фоне полумёртвых кремлёвских старцев новый генсек казался чем-то новым и позитивным), он сказал: «Я не разбираюсь в политике, но могу сказать одно — если ему аплодируют наши враги, значит, он что-то делает не то». Это было примерно в 1986-87 году. И уже через несколько лет мы все убедились в истинности этих слов. В общем, историческая роль у Горбачёва только одна: показать, каким не должен быть руководитель нашей страны".

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Александр Гончаренко. Глава алтайского отделения партии «Яблоко»:

«Всё познается со временем. Только сейчас я понимаю, какая это была историческая величина. России повезло с данным руководителем. Сегодня многие независимые государства, которые вышли из Советского Союза и обрели независимость и самостоятельность, обязаны Михаилу Горбачёву. Мы получили свободу в большей степени из рук Михаила Сергеевича Горбачёва. Правда, не смогли её сохранить. И то, что этот человек не стал цепляться за власть. Он мог это сделать, тогда по-другому могла пойти история, с более драматичным развитием событием. А он вёл себя очень достойно, после того как перестал быть первым лицом государства. Поэтому, я думаю, что со временем только будет усиливаться наше понимание значения этой исторической фигуры».

Мария Прусакова. Депутат Госдумы от КПРФ:

«Сколько символизма в смерти Горбачёва. Умереть в год столетнего юбилея создания СССР. Страны, которую ты разрушил...»