«Все стабильно, спокойно развивается»: о чем рассказал Путину алтайский губернатор на рабочей встрече

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Согласно стенограмме на сайте Кремля, глава страны и глава региона обсудили развитие региона.

«Спад» инвестиций

В начале встречи Путин отметил, что в регионе «все стабильно, спокойно развивается» — внутренний региональный продукт, промышленное производство и продукция АПК. Вместе с тем президент отметил «определенный» спад инвестиций в основной капитал за прошлые годы — на 2,7%, при том, что в России рост был 7,2%.

«Надо сказать, что данные приведены в сопоставимом виде, то есть в сопоставимых ценах, а с учётом инфляционных процессов в номинальном выражении объём инвестиций год от года растёт, и в последние годы он составлял примерно от 110 миллиардов рублей до 125 миллиардов. Ещё надо отметить, что в период, когда в целом по стране наблюдался спад, в Алтайском крае продолжался рост. Поэтому у нас не было так называемого восстановительного роста после спада, а последовательный, на небольшой процент, рост в номинальном выражении объёма инвестиций просматривался. И в этом году рост этот продолжится, и мы ожидаем в районе четырёх-пяти процентов рост объёма инвестиций в целом по 2022 году», — рассказал президенту Томенко.

Губернатор охарактеризовал текущую социально-экономическую ситуацию в Алтайском крае как стабильную. Благодаря мерам, принятым по указам президента, в регионе удалось удержать, выправить и продолжить реализацию проектов и программ развития.

Рекорды в уборочной кампании

Томенко также отметил успехи уборочная кампания — качество зерна высокое. По бункерному первоначальному весу будет объём урожая зерновых, зернобобовых — 5,5 миллиона тонн, что на 10% больше, чем среднее за последние три года. При этом отмечается и высочайший процент продуктовой пшеницы.

«В целом остальные виды деятельности промышленности также работают стабильно. За январь-август индекс промышленного производства по сравнению с прошлым годом — более 101 процента, 101,2 процента. Положительная динамика в машиностроении отмечается у нас. Наши предприятия вагоностроения увеличили свои объёмы производства за прошедший период этого года почти на четверть, на 25 процентов, производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов — на 17 процентов, а трансформаторов и электрического оборудования — на 15 процентов рост», — сказал губернатор.

Туризм и исторически минимальная безработица

Отдельно Томенко подчеркнул важность сферы туризма, в которой в Алтайском крае также наблюдается восстановление после 2020 года. Он подчеркнул, что в ней реализуется большое количество новых проектов, в том числе «Белокуриха горная». Кроме того, продолжает развитие и «Бирюзовая катунь».

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На рынке труда, по словам Томенко, отмечается существенное снижение безработицы — сейчас она на историческом минимуме в 1% от всей рабочей силы.

«Мы также наращиваем объёмы ввода жилья, например, в прошлом году, в 2021-м, построили около одного миллиона квадратных метров. В этом году идем пока с приростом по отношению к прошлому году еще на 24%, хотя планы у нас были более скромные, но постараемся их превзойти», — добавил Томенко.

Губернатор поблагодарил Путина и правительства за продолжение поддержки по реализации нацпроектов. «Мы увеличиваем объёмы участия в таких федеральных проектах: уже сегодня в 49 участвовали, в прошлом году — в 46.24 миллиарда рублей направляем на эти цели, в том числе 15 миллиардов рублей — средства федерального бюджета», — рассказал губернатор.

«Все задачи, которые сегодня стоят перед Алтайским краем в рамках Ваших поручений и решений Правительства Российской Федерации, решаются нами в плановом порядке. Есть ряд вопросов, с которыми я хотел бы к Вам обратиться, для того чтобы принять, выработать, может быть, где-то системные решения, а где-то важные проекты реализовать для Алтайского края, которые имеют большое и социальное, и экономическое значение», — отметил губернатор.

«Методики вас беспокоят, да?»

Томенко отметил, что сейчас в Алтайском крае насчитывается 1600 населенных пунктов и 2,3 млн населения, 43% из которых — живут в сельской местности.

«Методики Вас беспокоят, да?», — внезапно спросил у главы региона президент.

«Владимир Владимирович, методики — это был следующий вопрос. Здесь в данном случае у нас есть большая сложность с привлечением очень нужных профессий образования и здравоохранения — это важный вопрос — на село», — ответил Томенко.

Губернатор отметил, что сейчас в Алтайском крае работают программы «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», однако молодым специалистам не хватает жилья.

«К сожалению, в большинстве именно сельских территорий жилья, в том числе, например, служебного жилья, которое руководство или местные власти могли бы предоставить таким работникам, к сожалению, нет. Мы выработали программу, что для 60 сельских поселений, для 60 наших муниципальных районов, сельских территорий хотелось бы построить многоквартирные дома малой мощности, для того чтобы иметь возможности таким образом поддержать молодых специалистов, поддержать специалистов, которые очень нужны на селе», — сказал Томенко, предложив включить мероприятия в федеральную инвестиционную адресную программу.

Вторая проблема, которую затронул Томенко — методика расчета сельского населения. Для Сибири нормой является 25%, тогда как в регионе она значительно больше.

«Если бы методику посмотреть и учитывать количество жителей, которые в сельской местности проживают, в небольших населённых пунктах, где сложная доступность, с одной стороны. Еще у нас тут проблема связана с тем, что уровень заболеваемости несколько выше в среднем, чем по стране. Если бы эти моменты учитывались методикой при распределении субвенций Фонда обязательного медицинского страхования, была бы большая поддержка, большой подспорье», — продолжил губернатор.

Путин отметил, что это и другие обращения главы региона, которые требуют особого внимание со стороны федерального центра, не будут не замечены, а правительству дадут соответствующие поручения.

«Вы сейчас упомянули о некоторых вопросах, требующих особого внимания и со стороны федерального центра, и с Вашей стороны. Прежде всего, уровень заболеваемости. Ясно, методики надо посмотреть и помочь. Я поручу Минфину и, соответственно, социальному блоку, чтобы на этот счет вместе поработали», — подчеркнул глава государства.