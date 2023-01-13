Все трассы Алтайского края открыли для движения

Ограничения вводили из-за метели и снегопада

13 января 2023, 18:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ранее введённые ограничения на дорогах Алтайского края из-за метели и снегопада сняты. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сейчас все трассы региона открыты для движения всех видов транспортных средств.

Напомним, что 13 января в Алтайском крае ограничили движение на ряде дорог из-за недостаточной видимости — в регионе бушует метель, установилась сильная гололедица, местами образуются снежные заносы. Запреты коснулись преимущественно автодорог, которые связаны с Барнаулом.

Отметим, что предупреждение о неблагоприятной погоде продлили. Согласно прогнозам синоптиков, днём 14 января и сутки 15 января ожидаются снег и метели, с усилением ветра до 17-22 м/с, местами ожидаются порывы до 25-27 метров в секунду. Не исключено, что на дорогах сохранится сильная гололедица, а местами продолжат образовываться снежные заносы.