Поучаствовать могут все, кто умеет вязать

24 января 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: freepik.com

В Алтайском крае стартовала акция в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Она называется "Тепло для героя": её участники будут вязать солдатам тёплые вещи. Акция стартовала 23 января в рамках партийного проекта "Женское движение Единой России".

"Мы приглашаем к участию в акции всех, кто умеет вязать шерстяные вещи. К тёплым носкам или перчаткам можно приложить письмо со словами поддержки или поздравительную открытку для бойца, ведь акция приурочена ко Дню защитника Отечества", – рассказала координатор проекта в регионе, депутат думы Барнаула Кристина Юстус.

Вязаные вещи и письма можно передать до 10 февраля. Бойцам их доставят 23 февраля.

Если вы живёте в Барнауле, то приходите в региональную общественную приёмную "Единой России" на проспекте Ленина, 41. Либо в один из пунктов сбора помощи мобилизованным. Они работают в будни с 10:00 до 17:00 по адресам: пр. Строителей, 24, ул. Георгиева, 12, ул. Юрина, 194а, ул. Союза Республик, 34, пр. Социалистический, 63, ул. Чайковского, 19.Если вы живёте в другом городе или селе региона, то обращайтесь с местное отделение (адреса тут).

Все вопросы можно задать по телефону барнаульского местного отделения партии: 62-76-98.