Вся энергия уходит в пиар. Займется ли председатель правления Алтайского союза предпринимателей реальным делом?

В «санкционные» времена — очень непростые для России — особая ответственность ложится на малый и средний бизнес, навстречу которому государство сделало ряд шагов. Но и бизнес тоже должен делать шаги — навстречу потребителю, на что, кстати, регулярно указывало руководство страны. Действительно, некоторые наши бизнесмены шаги делают, но только в противоположном направлении — от потребителя, упорно снижая для него доступность конечной продукции.

Похороненный союз

Особенно это касается продуктов питания. Среди таких, к примеру, можно смело назвать рынок «ВДНХ» на Взлётной, позиционирующий себя как «Экоярмарка».

Посетители рынка в последнее время всё чаще жалуются на непомерно растущие цены на товары и сомневаются в их «эко». Достаточно посмотреть на отзывы в «Яндексе» — хотя едва ли не на каждое эмоциональное негативное мнение появляется один-два механически состряпанных позитивчика. Не исключено, что «экопиарщики» свой хлеб отрабатывают.

В чём же дело, откуда такое несоответствие добрых намерений в названии и не слишком доброго подхода к людям? Возможно, всё дело в особой политике владельцев торгового заведения, ключевой персоной среди которых можно назвать председателя правления Алтайского союза предпринимателей (АСП) Юрия Фрица. Если оценивать результаты его руководства этой структурой, не приходится удивляться контрасту светлых деклараций и как минимум странных результатов деятельности. Ведь кроме активной раздачи советов власти и обществу в виде интервью региональным СМИ до иной общественной работы, включая реанимацию успешно похороненного им союза, Юрий Александрович до сих пор не снизошёл.

Хотя в 2020 году малый и средний бизнес, как Алтая, так и всей страны, получил пандемийный удар — как раз повод собрать предпринимателей в единый кулак, подумать над проблемами, предложить варианты их решения, отразить всё это на вверенном ресурсе. Нет, тишина... Которая, правда, не мешала Юрию Фрицу раздавать интервью местным СМИ, рассказывать о страданиях малого и среднего бизнеса, для облегчения которых он, судя по интернет-ресурсу возглавляемой им организации, едва ли что-то сделал. Зато 25 мая 2020 года он не забыл поздравить зрителей YouTube-канала Алтайского фонда МСП с Днём российского предпринимателя.

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«Примиренчество» с властью

Когда в 2012 году в АСП произошла смена руководителя, предшественника Фрица — Павла Нестерова — местные бизнесмены критиковали за «примиренчество» с властью, которая, как считали в деловой среде, оказывает на предпринимателей чрезмерное давление. Говорили, что подход Нестерова вызван его членством в «Единой России» и депутатским мандатом АКЗС. В то же время мало кто отрицал желание Нестерова исправить ситуацию по ряду направлений — в частности, поднять работу в районах и сёлах края, куда он неоднократно выезжал и встречался с местными предпринимателями. Это нередко помогало малому бизнесу, особенно на селе, выживать и даже развиваться — участвовать в тендерах, выигрывать их, находить бизнес-партнёров в крае и за его пределами, а также рынки сбыта своей продукции и т. д. И были надежды, что Юрий Фриц эту работу продолжит, сделав бизнес-объединение более крепким и боевым. Тем более тот после вступления в должность в мае 2012-го утверждал, что «считал и считает союз работоспособной организацией». Надо отметить, что Фриц и был избран на пост главы АСП в надежде, что как человек, не принадлежащий к партии власти, сможет более отчётливо выражать интересы бизнеса и более решительно отстаивать их, не избегая конфликтов с чиновниками.

И уже в конце 2012-го, спустя несколько месяцев после занятия Юрием Александровичем председательского кресла, появились сообщения, что в декабре в Барнауле пройдёт очередной съезд предпринимателей региона (последний раз проведён в 2010 году). При этом многие известные бизнесмены были убеждены, что съезд необходим как площадка для диалога власти и бизнеса. Однако год прошёл, а съезд так и не состоялся. С тех пор форума так и не было.

В то же время планы у господина Фрица были довольно обширные, ведь он был твёрдо убеждён, что «предприниматель — это один из наиболее активных, прогрессивных и образованных членов общества», как он заявлял в упомянутом выше интервью. И уверял, что «планирует активно взаимодействовать с предпринимателями в районах, выезжать туда, общаться с людьми». Однако вот уже довольно длительное время о существовании АСП широкая публика вспоминает только когда его начальник даёт очередное интервью прессе. Ни о заметных инициативах, ни о защите прав бизнесменов, ни о крупных экономических проектах от союза давно уже не слышно. Оно и понятно — если вся энергия Юрия Александровича уходит на интервью и самолюбование, какие уж заботы о полуживом предпринимательском союзе.

Как предприятие Юрия Фрица оказалось под угрозой банкротства и что из этого вышло, читайте в ближайшее время на amic.ru.