Вячеслав Франк назначил нового председателя комитета по дорожному хозяйству Барнаула
Им стал Иван Гармат, который до этого был заместителем Антона Шеломенцева
Глава Барнаула Вячеслав Франк назначил Ивана Гармата на должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.
Иван Гармат занял должность Антона Шеломенцева, который ранее пошёл на повышение и стал заместителем главы Барнаула по дорожному хозяйству.
Иван Гармат родился 20 февраля 1990 года в Барнауле. В 2012 году он окончил АлтГУ по специальности «маркетинг». С того же года работает в органах местного самоуправления краевой столицы. В 2020 году прошёл профессиональную переподготовку по дополнительной программе «Государственное и муниципальное управление». Женат, воспитывает сына и дочь.
На прошлой неделе Иван Гармат в составе комиссии по дорогам совершил осмотр дорог Барнаула после зимы. В результате обследования были даны указания некоторым подрядчикам устранить нарушения.