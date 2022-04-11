Вячеслав Франк назначил нового председателя комитета по дорожному хозяйству Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк назначил Ивана Гармата на должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.

Иван Гармат занял должность Антона Шеломенцева, который ранее пошёл на повышение и стал заместителем главы Барнаула по дорожному хозяйству.

Иван Гармат родился 20 февраля 1990 года в Барнауле. В 2012 году он окончил АлтГУ по специальности «маркетинг». С того же года работает в органах местного самоуправления краевой столицы. В 2020 году прошёл профессиональную переподготовку по дополнительной программе «Государственное и муниципальное управление». Женат, воспитывает сына и дочь.

На прошлой неделе Иван Гармат в составе комиссии по дорогам совершил осмотр дорог Барнаула после зимы. В результате обследования были даны указания некоторым подрядчикам устранить нарушения.