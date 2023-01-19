Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с праздником Крещения Господня

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей и митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Крещения Господня. Поздравление опубликовала пресс-служба администрации города.

"Примите сердечные поздравления по случаю наступления Крещения Господня! Этот радостный день православные христиане считают праздником души, он призывает всех нас к миру и любви к ближнему. Русская православная церковь вносит большой вклад в развитие духовной жизни Барнаула, а чин водосвятия позволяет его жителям приобщиться к Богу, стать добрее и терпимее. Пусть этот день придаст вам уверенность в своих силах, подарит неугасимое чувство веры и душевного спокойствия, радость и надежду", – сказано в сообщении.