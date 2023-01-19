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Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с праздником Крещения Господня

Глава города пожелал, чтобы этот день принёс людям уверенность в своих силах

19 января 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей и митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Крещения Господня. Поздравление опубликовала пресс-служба администрации города.

"Примите сердечные поздравления по случаю наступления Крещения Господня! Этот радостный день православные христиане считают праздником души, он призывает всех нас к миру и любви к ближнему. Русская православная церковь вносит большой вклад в развитие духовной жизни Барнаула, а чин водосвятия позволяет его жителям приобщиться к Богу, стать добрее и терпимее. Пусть этот день придаст вам уверенность в своих силах, подарит неугасимое чувство веры и душевного спокойствия, радость и надежду", – сказано в сообщении.

 

Комментарии 3

  • И каким таким образом чин водосвятия приближает человека к Богу? Ничего не путает наш олд-стоковый мер?
    19 января, Гость   Ответить
  • Иисус Христос сказал кесарю кесарево, а Богу Богово, а здесь, какое то хитросплетение.
    19 января, Гость   Ответить
  • у них указание сверху (не путать с свыше), привязать церковь к управлению страной... как было при романовых (Ромах Оновых)... по невежеству своему творят сами не знают чаво...! подобная новость с поздравлением, на фоне новости о банкротстве застройщика, и новой волне приватизации Народного имущества...!? сразу картина проясняется, куда нас ведут.
    19 января, Гость   Ответить
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