Мужчину, выгнавшего ребёнка на мороз голым, осудили за побои детей в Алтайском крае

Шелаболихинский районный суд Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, который недавно выставил на мороз маленького ребёнка. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, он признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью малолетним детям.

Установлено, что подсудимый проживал совместно со своей гражданской супругой и её тремя несовершеннолетними детьми. В апреле 2021 года он пластиковой бутылкой в “воспитательных целях” избил двух мальчиков 5 и 6 лет. На теле каждого из них было обнаружено более 20 повреждений. Здоровью младшего ребёнка причинён вред средней тяжести, его брату — лёгкий. Детям потребовалась медицинская помощь в условиях стационара. Органами опеки они были изъяты из семьи и переданы на воспитание отцу. Однако в дальнейшем все трое малышей вернулись к матери и отчиму.

В результате мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 112 УК РФ (“Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия”) и п. “в” ч. 2 ст. 115 УК РФ (“Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия”), ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В январе 2022 года местная жительница, проходя мимо, заметила ребёнка, находившегося на морозе раздетым. Это стало поводом для тщательного изучения органами прокуратуры происходящих событий в жизни мальчика и его братьев.

Сейчас в отношении матери и отчима возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 2 ст. 117 УК РФ (“Истязание”), ст. 156 УК РФ (“Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних”), ч. 1 ст. 318 (“Применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти”). Женщине и её сожителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками подразделений органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (“Халатность”).

Ход расследования всех уголовных дел контролируется прокурором Шелаболихинского района. Дети изъяты из семьи. Братьям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. В настоящее время они находятся в безопасных условиях.