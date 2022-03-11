Высокое напряжение. Почему у некоторых барнаульцев увеличились счета за свет

Жители Барнаула в начале февраля получили «странные» суммы в квитанциях за электроэнергию. У кого-то заметно выросло квартирное потребление, у некоторых вдруг появились начисления за ОДН. Барнаульская горэлектросеть на период разбирательств с возникшей проблемой наложила мораторий на пени. Платёжный период продлён до 31 марта, вместо положенного по жилищному кодексу «до 10 числа каждого месяца». Тем, кто не передаёт фактические показания электросчётчиков, предложили оплатить именно их, невзирая на цифры в квитанциях. Новая программа, которую БГЭС внедрила в начале года, допустила ошибки при выгрузке данных в платёжные системы. По этой причине абоненты компании получили некорректные счета в системе «Город». Волноваться не стоит, успокаивают энергетики. Проблема не глобальная и коснулась лишь 1% абонентов. Каждому потребителю, столкнувшемуся с багом системы, сделают перерасчёт. Об этом amic.ru рассказала директор по сбыту электроэнергии АО «Барнаульская горэлектросеть» Марина Сорокина.

Системный баг

Сбой в системе платежей произошёл в феврале 2022 года. По данным СМИ и социальных сетей, жители краевой столицы увидели в квитанциях дополнительную сумму от 600 до 1500 рублей. Однако счета выросли не для всех, где-то программа, напротив, указала абонентам минусовое потребление. Так, Татьяне К. пришёл от горэлектросети счёт на минус 31 000 рублей, при этом она никогда не переплачивала за свет. По словам Марины Сорокиной, причиной стали недоработки в новом программном комплексе, которые компания обнаружила на этапе интеграции всех начислений в платёжные системы, в том числе в систему «Город». Проблема не глобальная и каждый случай требует индивидуального разбора. В компанию обратилось около 3000 абонентов, это чуть больше 1% от общего числа клиентов горэлектросети. Детализация лицевых счетов показала, что у большинства обратившихся сбоя в начислениях не было. Суммы в квитанциях выросли из-за контрольного снятия показаний с приборов учёта, которое Барнаульская горэлектросеть провела в декабре, а предъявила к оплате уже в новом году. В результате многие клиенты начали обращаться в СМИ и писали в социальных сетях.

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«Нам было важно на конец года иметь чёткое представление, сколько у нас должников за электроэнергию. И там, где мы выставляли среднемесячные начисления, скорректировать их, чтобы получить полную оплату за потреблённую абонентом электроэнергию. В результате для тех, кто не привык смотреть на счётчик и всегда платил по среднему, квитанции с фактическими показаниями действительно могли удивить», — пояснила amic.ru Марина Сорокина.

Дело в том, что в квитанцию входят только те показания, которые абонент передал с 21 по 25 число. Показания, заявленные в любой другой день, горэлектросеть принимает и использует для того, чтобы скорректировать среднемесячное потребление. Такая система расчётов законна и предусмотрена постановлением правительства № 354. Поэтому если абонент не передавал показания и платил в среднем по 150 киловатт, а потреблял 300, вполне логично, что январские счета его неприятно удивили.

Откуда ОДН

Однако столкнулись с ошибкой в квитанциях и часть жителей Барнаула, которые исправно передают показания и платят по счетам. У таких абонентов в квитанциях неожиданно появилась давно забытая услуга ОДН (общедомовые нужды, — прим. ред.). Несмотря на то, что, по сути, такую же услугу им одновременно с БГЭС предъявили к оплате в своих квитанциях управляющие компании и ТСЖ под названием «КР на СОИ» (Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества, — прим. ред.). Это касается оплаты электроэнергии в лифтах, подъездах, на придомовой территории. В БГЭС посоветовали своим абонентам не оплачивать такие сомнительные счета. Тем более никаких пеней за них горожанам не начислят.

«Начисления „КР на СОИ“ в квитанциях от БГЭС — это исключение. Такая система расчётов реализуется через договор оказания услуг, который с нами когда-то заключили управляющие компании. И таких домов в Барнауле всего 38. Во всех остальных случаях Барнаульская горэлектросеть не начисляет ни „КР на СОИ“, ни ОДН. От услуги ОДН мы отказались ещё в апреле прошлого года, оставив её только для домов с непосредственной формой правления. Тем не менее у некоторых наших клиентов в квитанции от Барнаульской горэлектросети в январе и феврале появился платёж за ОДН. Советуем такие счета не оплачивать, с большой вероятностью произошла ошибка. Мы её оперативно устраним», — объяснила Марина Сорокина.

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Продлили платёжный период

Проблемы с работой нового программного комплекса наложились на очередную волну коронавируса, когда большая часть сотрудников БГЭС ушла на больничный или работала на удалёнке. Чтобы компенсировать клиентам возникшие неудобства, в БГЭС приняли экстренные меры: продлили платёжный период до 31 марта и наложили мораторий на пени на январские и февральские счета.

«Мы предложили клиентам, которые по тем или иным причинам не согласны с начислениями, оплатить фактические показания прибора учёта и обратиться в БГЭС за детализацией счёта. Там, где ситуации были спорными, направляли для проверки прибора учёта контролёра. Абонентам, которым требовались справки на субсидию или другие льготы, два раза в неделю через курьера отправляли все документы в органы соцзащиты», — объяснил amic.ru директор по сбыту электроэнергии АО «Барнаульская горэлектросеть».

Деньги вернут

Абонентам, которые всё же оплатили «странные» счета в квитанциях, денежные средства зачислят в счёт будущих платежей. Кроме того, по заявлению клиента компания может вернуть деньги, если сумма переплаты выше среднемесячного начисления. Подробную детализацию счетов абоненты могут увидеть в личном кабинете Барнаульской горэлектросети.

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Сейчас разработчики программы устраняют причины произошедших сбоев при интеграции данных в платёжные системы. Для того чтобы избежать путаницы среди жителей города, в БГЭС продлили мораторий на пени до 31 марта. Марина Сорокина просит абонентов с пониманием отнестись к этой процедуре и при возникновении вопросов обращаться в горэлектросеть. По словам специалиста, любое внедрение программного комплекса всегда сопряжено с рисками возникновения ошибок. Особенно если это касается интеграции данных в другие системы.

«В нашем случае программный комплекс охватывает свыше 240 тысяч лицевых счетов, выявленные ошибки можно назвать точечными. Все они оперативно устраняются. Их мы находим сами или нам о них сообщают абоненты. Мы осознаём свою ответственность перед абонентами, поэтому и предприняли ряд компенсирующих мер. Наложили мораторий на пени и предложили оплачивать в спорных ситуациях исключительно фактические показания электросчётчиков», — сообщила Марина Сорокина.

При этом в Барнаульской горэлектросети посоветовали абонентам не игнорировать оплату электроэнергии за январь и февраль. Мораторий на пени действует только на этот период платежей и не распространяется на долги, накопленные до 1 января 2022 года. Между тем задолженность за два месяца или в размере двух нормативов может в дальнейшем стать основанием для отключения электроэнергии у должника.