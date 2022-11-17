«Вызывает тревогу». Почему на Алтае стало больше курильщиков и чем это опасно

17 ноября во всём мире отмечают день борьбы отказа от курения. По данным алтайского Минздрава, в регионе этой вредной привычке подвержены около 30% мужчин и 14% женщин. Врачи бьют тревогу: если во всём мире количество курильщиков падает, то в Алтайском крае растёт. Причём всё больше «дымят» женщины и подростки, которые заменяют обычные сигареты электронными и модными вейпами. О том, чем опасно курение и как с ним борются в Алтайском крае, обсудили на круглом столе в краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Выводы экспертов неутешительные: жители региона не спешат отказываться от вредной привычки. И зря: это приводит к росту количества онкологических больных и инфаркту среди мужчин.

«Мы на правильном пути»

Сейчас в регионе действует межведомственный подход к профилактическим мероприятиям против курения табака. Ежегодно в круглых столах, обучающих семинарах для детей и взрослых, лекториях принимают около 200 тысяч человек. Ролики о здоровом образе жизни крутят в СМИ и по ТВ. На борьбу с вредной привычкой министерство здравоохранения Алтайского края бросает большие ресурсы: в городах и районах региона врачи проводят видеолектории, мини-тренинги и психотерапевтические беседы в школах, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, а также на базе комплексных центров социального обслуживания населения, отделах инспекции по делам несовершеннолетних.

Проводят семинары и для работников образовательных организаций: разработан алгоритм помощи подросткам «группы риска», доводятся до сведения педагогических работников основные виды помощи семье и подростку при возникновении проблемы употребления психоактивных веществ, технологии профилактического вмешательства. Регулярно проводятся обучающие семинары по вопросам пропаганды здорового образа жизни для специалистов по работе с молодежью. Совместно с Минздравом, к борьбе с курением подключаются специалисты МВД и Роспотребнадзора, которые регулярно совершают рейды по табачным лавкам, магазинам и развлекательным заведениям. Впрочем, некоторые предприниматели нарушают закон и продают табачные изделия подросткам.

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Однако борьба с зависимостью от табака требует более решительных методов, уверен известный онколог, заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению Александр Лазарев. В 2017 году в регионе приняли закон, запрещающий «дымить» в общественных местах, а также продавать табачные изделия подросткам. За нарушение закона юрлицам полагается штраф до 90 тысяч рублей. Эти меры, полагает Лазарев, дали положительный эффект, но ситуация остается тревожной. Согласно статистике краевого Минздрава, около 80% мужчин в регионе хотя бы раз в жизни пробовали табак. Постоянно «смалят» около 39% взрослых мужчин и 14% женщин (причем 4% из них старше 65 лет). Если курящих мужчин ежегодно становится чуть меньше, то количество женщин с вредной привычкой стремительно растет. По подсчетам Александра Лазарева, уже в ближайшие десятилетия курящих женщин в Алтайском крае станет столько же, как и мужчин.

«Это вызывает тревогу. В медицинские учреждения региона обращаются много мужчин с хроническими заболеваниями, которые появились в результате длительного курения. Даже находиться рядом с человеком с сигаретой очень опасно для здоровье. Не нужно тратить деньги на лечение болезней, проще вообще не брать в руки сигареты. Мы на правильном пути в борьбе с табакокурением в регионе. Сейчас мода на посещение фитнес-центров и правильное питание. Курить становится уже не модно, но работы по пропаганде вреда табака у нас еще много», — уверен Александр Лазарев.

«Человеку нужна мотивация»

То, что в регионе все больше людей выбирают здоровый образ жизни, считает и главный нарколог края Андрей Иванов. Эксперт уверен, что курение — психологическая зависимость, вредная привычка, которой человек «заражается» еще в подростковом возрасте. Поэтому нарколог предлагает усилить профилактическую работу с молодежью и чаще рассказывать школьникам о вреде курения. Взрослые же употребляют табачные изделия, чтобы отвлечься от работы, снять стресс. Однако они не замечают, как постепенно «убивают» свой организм. Даже одна сигарета в день может привести к инфаркту, раку легких и к другим серьезным заболеваниям. Десять сигарет в день — приговор для человека. Курение поражает практически весь организм. Лишь несколько процентов от заядлых курильщиков доживают до 60 лет.

«Это болезнь. Ей легко „заразится“, легко увлечься, но трудно вылечиться», — пояснил Андрей Иванов.

Ежегодно в клиники Алтайского края за помощью обращаются около 2 тысяч человек. 70% из них удается бросить курить. Универсальной таблетки от вредной привычки, по словам нарколога, нет. С любителями табака работают психологи, которые помогают пациентам «освободиться» от зависимости. Также специалисты мотивируют курильщиков заниматься спортом и правильно питаться. Многие из тех, кто обращаются за помощью, уже страдали какими-то хроническими заболеваниями и решили изменить свой образ жизни слишком поздно.

«Большинство людей бросает курить, когда их уже „прижало“ к стенке. Когда поставили опасный диагноз, то возникает мотивация изменить свой образ жизни. Лучше действовать на опережение и отказаться от курения навсегда. Человеку нужна мотивация. Даже кратковременный отказ от табака помогает организму. У нас в регионе большое количество больных онкологией, много мужчин умирают от инфаркта. Проводим анализ и выясняем, что причиной становится неправильное питание и курение», — пояснил Андрей Иванов.

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Вопрос дня Где запрещено курить в Алтайском крае?

«Сигарет электронная, а жизнь настоящая»

Если взрослое население курит сигареты, то молодое поколение предпочитает электронные устройства и модные вейпы. По данным алтайского Минздрава, в регионе разработано методическое пособие для образовательных организаций совместно с министерством образования и науки Алтайского края по профилактике употребления электронных сигарет.

Заведующая диспансерное-поликлиническим отделом Алтайского краевого наркологического центра Наталья Казанцева отметила, что вред синтетических средств для организма человека намного сильнее, чем от обычного табака. Количество опасного солевого никотина в вейпах в 10 раз больше. Многие не осознают, какую «гадость» они вдыхают. Люди «подсаживаются» на электронные сигареты в подростковом возрасте и думают, что это не так вредно, как сигареты.

«Ароматные добавки привлекают людей. Их продают с запахом банана, клубники, кофе. Однако ароматный табак содержит токсичные соединения, вызывающие рак. Молодой человек этого не осознает, но уже к 50 годам будет жалеть о том, что вообще курил. Бросать курить не просто, но возможно. Нужно переключить свой мозг, не думать о курении. Сигарета электронная, а жизнь настоящая», — отметила Наталья Казанцева.

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Вопрос дня Еще хуже: что такое вейпы и почему они опаснее сигарет?

Главный врач Центра общественного здоровья Татьяна Репкина привела тревожную статистику: каждая третья курящая женщина в Алтайском крае рожает ребенка с серьезными хроническими заболеваниями, которые потом невозможно вылечить.

«У нас 14% женщин в крае курит. Это огромная цифра, и их количество стремительно растет. Женщины более зависимы от вредных привычек и отказаться от курения им намного сложнее. Причем считается, что табак негативно влияет именно на мужчин из-за риска инфаркта и других болезней сердца. Но у курящих женщин побочные действия не менее опасными. Например, климакс наступает на пять лет раньше, ранее появление морщин, риск отторжения кожных лоскутов. Успешные люди отказываются от табака, занимаются спортом, правильно питаться. Сегодня курить — это не модно», — заключила главный врач Центра общественного здоровья Алтайского края.

Для лечения никотиновой зависимости в Алтайском краевом наркологическом диспансере используются современные лекарственные препараты и психотерапевтические методы. С целью получения населением подробной информации по вопросам табакокурения на базе наркологического диспансера организована работа телефона доверия 63-61-15. За 2021 год поступило 83 звонка по проблеме табакокурения.