Wink, ёлки и оливье: какие фильмы и сериалы россияне смотрели на каникулах

Цифровой видеосервис «Ростелекома» составил топ-10 новогодних кинокартин

11 января 2023, 14:34, ИА Амител

Фото: «Ростелеком»

Wink представил самые популярные фильмы и сериалы, которые смотрели в новогодние каникулы. Большинство позиций в хит-параде заняло российское кино.

Так, топ-10 уверенно возглавило продолжение любимого новогоднего альманаха «Ёлки-9». Новые герои и четыре волшебные истории из разных точек России (деревня Глухарёво, Тюмень, Екатеринбург и Санкт-Петербург) собрали у экранов больше всего зрителей.

В комедии «Оливье» за одним столом с самым новогодним салатом объединились разные поколения, но всех разъединила Любовь (Тереза Диуро) — новая дама сердца главы семьи (Сергей Шакуров). Похоже, что планы родственников на наследство оказались под угрозой, но они не намерены сдаваться.

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» — фильм о том, что всегда происходит только под Новый год. Журналисту (Виктор Логинов), который по редакционному заданию на время стал Дедом Морозом, выпало исполнить мечту маленького Саши. Мальчик хочет, чтобы отец вернулся из долгосрочной экспедиции, но не знает, что это только выдуманная для него легенда.

Ну а те зрители, которым поднадоели добрые сказки, переключились на российский триллер «Сёстры». Пытаясь спастись от жестокости мужа, Анна (Ирина Старшенбаум) знакомится с обществом таинственных сестёр, которые помогают жертвам домашнего насилия.

Как всегда, большую долю занял детский контент, и здесь в лидерах новогодних просмотров тоже российские фильмы и сериалы (восемь из десяти). Активнее всего смотрели комедию «Грозный папа» о приключениях Ивана Грозного (Евгений Гришковец) в современной Москве. Среди мультфильмов по совокупной аудитории трёх проектов лидируют «Три кота», особенно специальная серия «Новогодняя мелодия». Приключения Коржика, Карамельки и Компота эксклюзивно представлены в Wink.

Что касается сериалов, то в лидерах оказались турецкие мелодрамы «Постучись в мою дверь» и «Ветреный». Остальные восемь позиций — это российские проекты. В топ попали сериалы из линейки Wink Originals, которые вышли в 2022 году, — «The Тёлки», «Надвое» и «Аврора». С удовольствием зрители смотрели также сериальные хиты «Вампиры средней полосы» (детектив) и «Беспринципные» (комедия).

ПАО «Ростелеком»

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