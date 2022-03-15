«Яндекс» планирует продать «Дзен» и «Новости»

«Яндекс» решил продать сервисы «Новости» и «Дзен». Главный претендент на них — холдинг VK, сообщает РБК, тогда как сам «Яндекс» сконцентрируется на развитии поиска и городских сервисов.

О том, что «Яндекс» планирует продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», изданию рассказали три источника, знакомых с планами компании.

«В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации „Яндекс“ решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», — объяснил причину продажи один из них.



По словам собеседников, обсуждения проводятся с несколькими потенциальными покупателями, но ключевой возможный покупатель — холдинг VK. Один из источников РБК также утверждает, что переговоры ведутся с конца прошлого года. Источник РБК в VK подтвердил факт переговоров с «Яндексом».

«В VK считают эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнерств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях», — отметил он, отказавшись обсуждать детали.



Еще один источник, знакомый с обсуждением вопроса, говорит, что идея продать «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» изначально возникла еще четыре-пять лет назад, а прошлой осенью к этому вопросу «вернулись вновь». В качестве причины возможной продажи сервисов он называет следующие: «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Яндекс.Дзен» развивается больше в сторону соцсетей". Что касается «Яндекс.Новостей», то, по словам собеседника, он вызывает «много критики со всех сторон».