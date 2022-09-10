Явка на выборах в Барнауле составила более семи процентов

Явка на выборах в Барнауле на 20.00 10 сентября составила 7.33% процента. Об этом сообщает Избирком.

Активнее всего голосовали жители Ленинского района. Здесь явка составила 8.08%

В численном выражении больше всего проголосовавших в Индустриальном районе — 13201 человек (7.03%).

В Железнодорожном районе проголосовало 5106 избирателей, явка составляет 7,04%. Явка избирателей в Индустриальном районе составляет 7,03%, участие в выборах приняли 13 201 человек. В Октябрьском районе явка избирателей составляет 6,73%, свой голос отдали 4326 человек.

Отметим, что всего, по данным Избиркома, в Барнауле 526 тысяч 988 избирателей.

На данный момент проголосовало 38606 человек.