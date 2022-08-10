Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» летит на Алтай почистить озеро

Актриса Юлия Михалкова рассказала, что прилетит в Республику Алтай с командой Всероссийской акции по уборке берегов «Вода России». Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».

«Ждала этой поездки всё лето. Знаю, что жители Республики Алтай очень любят и гордятся природой родного региона и бережно относятся к водоёмам: одних только озёр там около семи тысяч. Самое известное — озеро Телецкое. Именно на его живописных берегах 12 августа в 11:00 стартует экосубботник», — написала актриса.

Кстати, накануне Юлия летала в Пермь, где «хорошенько прибрались» в месте слияния рек Кама и Гайва.

Ранее бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова прорекламировала Алтай.