Юрист заявила, что в России могут рассмотреть возвращение смертной казни

Выход России из Совета Европы не влечет автоматического возвращения смертной казни, однако этот вопрос может стать предметом рассмотрения в Конституционном суде (КС). Как объяснил РИА Новости юрист Дарья Константинова, это входит в его компетенции.

«Озабоченность граждан вызывает и вопрос о том, влечет ли выход из Совета Европы автоматическое возвращении высшей меры наказания — смертной казни. На этот вопрос можно с однозначностью ответить — нет, не влечет», — отметила она.

При этом Константинова напомнила о декабрьском заявлении председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о том, что он допускает возвращение смертной казни, а также сделанное в феврале заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности восстановления смертной казни «для опаснейших преступников». По мнению эксперта, это говорит об общем направлении мыслей высших должностных лиц.

Напомним, что вчера Россия приняла решение самостоятельно покинуть Совет Европы. Сегодня члены организации провели анонимное голосование, по результатам которого РФ исключили из организации.