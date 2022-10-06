«За-пре-ща-ет-ся!» Александр Лукашенко не разрешил поднимать цены в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил поднимать цены в стране. Об этом сообщает телеграм-канал РВНП.

«С шестого числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается», — заявил Лукашенко.

Он также пригрозил наказанием, если кто-то решит поднять цены задним числом через бухгалтерию.