«За-пре-ща-ет-ся!» Александр Лукашенко не разрешил поднимать цены в Белоруссии

Президент пригрозил наказанием, если кто-то решит поднять цены на товары задним числом

6 октября 2022, 18:13, Илья Звягинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил поднимать цены в стране. Об этом сообщает телеграм-канал РВНП.

«С шестого числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается», — заявил Лукашенко.

Он также пригрозил наказанием, если кто-то решит поднять цены задним числом через бухгалтерию.

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