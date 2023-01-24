Зачем специалисты водоканала и мэрии проводят выездные приемы в пригороде Барнаула?

Специалисты городского комитета по социальной поддержке населения и барнаульского водоканала уже побывали в Берёзовке и Научном городке

24 января 2023, 15:51, ИА Амител

Фото: "Вечерний Барнаул"

Специалисты городского комитета по социальной поддержке населения и барнаульского водоканала проводят выездные приёмы в пригороде Ленинского района Барнаула. В числе первых возможность оформить договоры и компенсации в рамках концессии администрации Барнаула с водоканалом представилась жителям Берёзовки и Научного городка, сообщает пресс-служба мэрии. Следующие на очереди село Гоньба, посёлки Казённая Заимка, Землянуха.

Во всех этих населённых пунктах на протяжении длительного времени остро стояли вопросы водоснабжения. Жители жаловались на плохое качество воды, неудовлетворительное состояние канализации, при этом у обслуживающей организации не было возможности для содержания сетей. В связи с этим 30 декабря 2022 года и было подписано концессионное соглашение: в ближайшие 15 лет за водоснабжение и водоотведение этих населённых пунктов будет отвечать "Росводоканал Барнаул".

За этот период компания рассчитывает значительно улучшить качество коммунальных услуг и сократить риск возникновения нештатных ситуаций. Для этого будут организованы ремонтные работы и реализована инвестиционная программа. Об этом заявил директор по производству ООО "Барнаульский водоканал" Дмитрий Власов.

"Из наиболее значимых и финансово затратных мероприятий – строительство станции очистки воды в Казённой Заимке, а также обустройство в Научном городке централизованной системы водоотведения для транспортировки всех образуемых стоков на городские очистные канализационные сооружения. Проектные работы по указанным мероприятиям начнутся уже в 2023 году. Планируемый объём инвестиций за время действия концессии превысит 970 млн рублей", – отметил Власов.

Смена ресурсоснабжающей организации предполагает заключение новых договоров с абонентами. Платить за услуги водоснабжения и водоотведения с 1 января 2023 года они будут уже по тарифам водоканала. Однако для всех этих жителей, независимо от социального статуса и уровня дохода, положена компенсация.

"Компенсация – это разница между тарифом, утверждённым для ресурсоснабжающей организации, и предельным размером платы, установленным решением Барнаульской городской Думы. Компенсационная выплата положена собственникам жилых помещений, проживающим на территории города Барнаула, а также нанимателям в социальном жилом фонде, у которых плата за услуги выше установленного размера. Для оформления выплаты необходимо предоставить заявление, оригинал и копию паспорта, финансовый лицевой счёт организации – поставщика услуг, счёт гражданина для перечисления денежных средств", – объясняет руководитель группы централизованной бухгалтерии комитета по социальной поддержке населения Марина Кочеткова.

Для того чтобы помочь людям максимально удобно в одном месте оформить все эти документы, и проводятся такие выездные приёмы, отмечают в городской администрации. Так, в ходе приёма в Берёзовке специалистами водоканала и соцзащиты было принято порядка 70 жителей. Ещё 215 человек обратились за переоформлением документов в Научном городке. С целью наибольшего охвата населения предусмотрены повторные выездные приёмы специалистами, отметила глава Научногородокской сельской администрации Елена Широких.

Следующие выездные приёмы пройдут по графику:

– 27 января в п. Казённая Заимка с 10:00 до 15:00 (п. Казённая Заимка, ул. Цветущая, 1, помещение ОО ТОС "Казённая Заимка");

– 30 января в п. Гоньба с 10:00 до 16:00 (с. Гоньба, ул. Школьная, 12а, помещение МБУК "Научногородское клубное объединение");

– 31 января в п. Научный городок с 10:00 до 16:00 (п. Научный городок, 31, помещение МБУК "Научногородское клубное объединение").

По вопросам предоставления компенсации также можно обращаться:

ул. Никитина, 59а, каб. № 1 с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу – с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48;

МФЦ: ул. Куйбышева, 1, Павловский тракт, 58г, ул. Шукшина, 32, ул. Сухэ-Батора, 20, пр. Ленина, 179, пр. Ленина, 6, ул. Малахова, 86в. Тел. 20-05-50.

В электронном виде заявку можно подать на портале "Электронный Барнаул"

Для заключения договора в письменном виде можно обращаться в Центр обслуживания абонентов ООО "Барнаульский водоканал" (пр. Калинина, 116). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на домовладение и земельный участок, при наличии установленного прибора учёта – его паспорт и фотографию. Приём граждан ведётся с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 часов, в пятницу – с 8:00 до 16:00 (по предварительной записи по тел. 500-101 или на сайте водоканала).

Также можно направить документы на электронный адрес: snv@rosvodokanal.ru либо указать актуальную информацию на сайте водоканала в разделе "Общая информация" – "Перепись абонентов".

Начисление размеров оплаты по водоснабжению и водоотведению будет проводиться по тарифам: питьевая вода – 26 рублей 60 копеек, водоотведение – 23 рубля 30 копеек за один кубический метр.