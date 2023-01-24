Зачем в России хотят принять закон о самозапрете на получение кредитов?

Ожидается, что эта инициатива поможет бороться с мошенниками

24 января 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новый законопроект, который позволит гражданам по своему желанию устанавливать запрет на получение займов и кредитов, разработали в России. В Центробанке сообщают, что документ уже прошёл межведомственное согласование и получил поддержку рынка. Ожидается, что уже в весеннюю сессию его внесут на рассмотрение в Госдуму. В чём смысл этого законопроекта и что делать, если человеку, который воспользовался опцией самозапрета, всё-таки потребовались заёмные средства, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как можно будет установить самозапрет на кредиты?

Если законопроект заработает, всё будет работать предельно просто. Достаточно будет зайти в личный кабинет на портале "Госуслуги" и в несколько кликов установить специальный запрет на получение любых займов и кредитов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Это ограничение автоматически отобразится в бюро кредитных историй. Финансовые организации, которые запрашивают эту информацию при получении заявки на кредит, увидят установленные ограничения. Предполагается, что такой механизм будет действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только тех банков, где у человека есть счёт.

Отмечается, что это новшество потребует внести изменения в законы о кредитных историях и о потребительском кредите.

Зачем вводят такой самозапрет?

Это делают для борьбы с мошенничеством и защиты граждан. Если ограничение будет установлено, злоумышленники не смогут оформить кредит без ведома потенциальной жертвы.

Сейчас в России нередки случаи, когда мошенники под видом службы безопасности банка вводят людей в заблуждение, а в итоге последние остаются с серьёзными долгами. Так, на одного жителя Алтайского края телефонные мошенники под видом службы безопасности банка оформили крупный кредит. Неизвестный испугал барнаульца "мошенническими операциями" и тот согласился на все условия злоумышленников. Мужчина скачал мобильное приложение, продиктовал персональные данные, после этого связь оборвалась. Потерпевший перезвонил на горячую линию, где горожанину рассказали, что на его имя оформлен кредит суммой более миллиона рублей и совершена покупка в интернет-магазине техники.

А что делать, если я подключил самозапрет, а мне понадобились деньги?

Отключить ограничение на получение кредита можно в любое время. Сделать это нужно будет также на портале "Госуслуги". Однако с момента снятия галочки оформить кредит получится не раньше, чем через двое суток. Такую передышку в Банке России называют "периодом охлаждения". Если человека всё-таки пытались обмануть, у него будет время, чтобы это понять.

После получения кредита человек сможет снова установить опцию самозапрета. Делать это можно неограниченное количество раз.