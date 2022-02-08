Закон о пожизненном сроке для педофилов вступил в силу в России

В России вступил в силу закон о пожизненном сроке для педофилов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что в законодательстве ещё остались пробелы, которые нужно ликвидировать, а также выразил мнение о том, что педофилов нужно наказывать жёстко, даже если преступление совершено в первый раз.

“Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо?” — написал Володин.

Напомним, согласно закону, пожизненный срок будет грозить тем рецидивистам, кто изнасиловал двух и более детей, а также совершил деяние, сопряжённое с тяжкими преступлениями.