Законопроект о выплате 300 тысяч рублей мобилизованным внесли на рассмотрение в Госдуму
Также депутаты, которые разработали проект, предложили ряд других мер поддержки
Депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия» и КПРФ внесли на рассмотрение законопроект о единоразовой выплате в размере 300 тысяч рублей для тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. Документ опубликовали на сайте Госдумы.
Законопроект также предлагает ряд других мер поддержки, среди которых:
освобождение от уплаты процентов по ипотеке и потребительским кредитам на время службы;
компенсацию оплаты ЖКХ в размере 50 процентов;
освобождение от уплаты имущественного налога;
выплату пособия на детей до трех лет, а также выплату пособия для беременной супруги мобилизованного;
компенсация 50% стоимости ОСАГО;
отсрочка для специалистов, которые являются единственными в сельской местности;
родителю или совершеннолетнему родному брату или сестре ребенка-инвалида, который является единственным кормильцем в семье.