Законопроект о выплате 300 тысяч рублей мобилизованным внесли на рассмотрение в Госдуму

Также депутаты, которые разработали проект, предложили ряд других мер поддержки

25 сентября 2022, 07:45, Илья Звягинцев

Депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия» и КПРФ внесли на рассмотрение законопроект о единоразовой выплате в размере 300 тысяч рублей для тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. Документ опубликовали на сайте Госдумы.

Законопроект также предлагает ряд других мер поддержки, среди которых:

  • освобождение от уплаты процентов по ипотеке и потребительским кредитам на время службы;

  • компенсацию оплаты ЖКХ в размере 50 процентов;

  • освобождение от уплаты имущественного налога;

  • выплату пособия на детей до трех лет, а также выплату пособия для беременной супруги мобилизованного;

  • компенсация 50% стоимости ОСАГО;

  • отсрочка для специалистов, которые являются единственными в сельской местности;

  • родителю или совершеннолетнему родному брату или сестре ребенка-инвалида, который является единственным кормильцем в семье.

Путин подписал законы о наказании за дезертирство и добровольную сдачу в плен

Путин подписал законы о наказании за дезертирство и добровольную сдачу в плен

Комментарии
    Новости партнеров