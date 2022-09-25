Законопроект о выплате 300 тысяч рублей мобилизованным внесли на рассмотрение в Госдуму

Депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия» и КПРФ внесли на рассмотрение законопроект о единоразовой выплате в размере 300 тысяч рублей для тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. Документ опубликовали на сайте Госдумы.

Законопроект также предлагает ряд других мер поддержки, среди которых:

освобождение от уплаты процентов по ипотеке и потребительским кредитам на время службы;

компенсацию оплаты ЖКХ в размере 50 процентов;

освобождение от уплаты имущественного налога;

выплату пособия на детей до трех лет, а также выплату пособия для беременной супруги мобилизованного;

компенсация 50% стоимости ОСАГО;

отсрочка для специалистов, которые являются единственными в сельской местности;

родителю или совершеннолетнему родному брату или сестре ребенка-инвалида, который является единственным кормильцем в семье.