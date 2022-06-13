«Закрылась одна дверь, но откроется другая». Как работают парикмахерские в Барнауле после отмены поставок мировых брендов

27 мая косметическая компания Wella объявила о том, что покидает Россию. В бизнес- и премиум-сегментах косметики для окрашивания, с которой работали российские салоны, продукция Wella занимала 40%, сообщила омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова. В СМИ писали, что для мастеров сложившаяся ситуация стала серьёзным ударом. Как ограничение поставок на самом деле отразились на парикмахерских салонах Барнаула, чем планируют заменить зарубежную продукцию и насколько дороже станут услуги для клиентов, читайте в материале amic.ru.

Пытаются занять место Wella

Фото: pexels.com

Продукция Wella действительно пользовалась популярностью в салонах премиум-класса, сообщили в барнаульских парикмахерских. И теперь другие бренды активно пытаются занять её место.

«Wella имела, наверное, самый большой охват в России в люксовых салонах. Но премиум-сегмент пользуется не только этой продукцией. Есть другие бренды, представленные в нашей стране. Они сейчас активно пытаются занять место Wella: их представители звонят и предлагают свои услуги», — рассказывает Людмила Тарасова, директор одного из салонов красоты.

Эксперт добавляет: «Wella входила в американскую финансовую группу, так что сейчас вся их линейка уходит (включая Londa), но европейские бренды — французские, немецкие и другие — остаются». Тарасова также выражает надежду на то, что поставки ещё могут возобновиться: «Возможно, поставки Wella даже ещё наладятся, если продукцию будут привозить через третьи страны».

Но пока поставок нет, одни мастера ищут замену, а другие уже активно переходят на европейскую продукцию. Благо в России её ещё хватает. Так, в салоне Be queen amic.ru сообщили, что собираются заменить Wella на L'oreal professional. И для клиентов это кардинально ничего не изменит, подчёркивают эксперты.

Кроме Wella, приостановили поставки в Россию и другие бренды, например, Sebastian, Nioxin, Kerastase. Некоторые парикмахеры из-за этого сильно тревожатся. «Нам дали официальный комментарий: марка Kerastase перестаёт поступать в регионы с главного склада Москвы», — сообщила стилист салона «Гламур» Анна Лазебная.

Ещё и некоторые российские фирмы под шумиху подняли цены на свои продукты. Например, российский бренд Estel одним из самых первых задрал стоимость до небес, сообщили в парикмахерской «Стрикси», салоне Людмилы Тарасовой, студии Тины Валовой. Рост на товары составил от 50% до 100%. Обосновали это тем, что нужно закупать материалы для производства по новой цене. Именно у Estel большинство парикмахеров берут кислотную смывку. Помимо роста цен на товар, ограничили поставки — купить можно только три штуки в неделю.

Склады-то не пустуют

Во многом ажиотаж на мировые бренды создали сами поставщики, удерживающие товар. Масла в огонь подливают некоторые мастера, которые, как рассказали в топовых парикмахерских, продвигают тот или иной продукт. Они говорят клиентам, что красят той же Wella — «продукцией самого лучшего бренда».

«Я думаю, что этот ажиотаж искусственный: на складах все материалы есть», — объясняет Тина Валова, руководитель студии Color club, топ-мастер. О том, что продукция Wella есть на складах, сообщает и Людмила Тарасова.

Однако, несмотря на наличие товаров на складах, сейчас закупить материалы «впрок» невозможно. Например, в компании-посреднике «Силуэт», как сообщила Тина Валова, заказывать можно только один раз в неделю один килограмм обесцвечивающего порошка, 2 оксида и 10 красителей. Это для топовых парикмахеров и колористов невыгодно, потому что одного килограмма порошка хватает в среднем на трёх клиентов. Минимум на неделю даже при небольшом количестве гостей необходимо 2,5-3 килограмма.

«А при большом потоке клиентов просчитать, сколько понадобится продукции, практически невозможно», — объясняет Людмила Тарасова. По словам Тины Валовой, посредники, ограничивая продажи, «давят, душат мастеров, не дают возможности купить нужное количество порошка, красителей и всего остального».

И поскольку в Барнауле брендов для работы парикмахеров представлено немного, серьёзные трудности в дальнейшем будут с логистикой, утверждают директора салонов красоты. Если раньше можно было покупать продукцию в магазине по мере надобности, то теперь придётся точно рассчитывать, сколько понадобится материала на неделю, месяц и заказывать заранее. Руководство салонов и частные мастера уже продумывают, как выстроить логистическую цепочку. «Сейчас мы, руководители салонов, и те мастера, которые работают на себя, занимаемся логистикой, которой не занимались уже много лет», — сокрушается Людмила Тарасова.

Достойных альтернатив нет?

Фото: pexels.com

В большинстве топовых салонов используют мультибрендовую методику — то есть работают не с одним производителем.

«Какие-то порошки в закупе отличаются на тысячу, а какие-то, наоборот, даже на тысячу дешевле. Мы не амбассадоры, не технологи, чтобы выбирать только один бренд. Можем взять Wella, а можем и Constanta. Пилинги от Perfleor, например, мы заменили на Blanzo, который ничем не уступает по качеству», — рассказала Тина Валова, руководитель студии Color club.

В студии говорят, что пока есть с чем работать: «У нас была и остаётся Londa, но так как это тоже их фирма (прим. автора: Londa — дочерняя фирма Wella), похоже, они приостанавливают поставки. С Modern мы всё ещё работаем, Schwarzkopf, немецкая фирма, пока не планирует уходить. Итальянские компании тоже ещё сохранились на рынке».

Но, так или иначе, на будущее замену привычной продукции искать приходится. «Хотим взять Schwarzkopf, приходили девчонки с предложением косметики Keune, пробовали и Bjutik Lepa, а вот „TJ“ не понравился — извёстка извёсткой. Dr. Sorbie — мой любимый бренд, но они подняли цену настолько, что стоимость закупа теперь равна стоимости продажи, поэтому покупать их теперь я не могу. Получается, мне придётся накручивать цены в два раза? Люди и так в шоке от цен», — рассказывает Тина Валова, топ-мастер колорист и парикмахер.

В студии Валовой обдумывают переход и на российских производителей Hair Sekta Salon. Они создали свои продукты — кислотную смывку, «антижёлтый» шампунь и другие. При производстве используются свои порошки и оксиды.

Поэтому Валова считает, что альтернативную продукцию найти можно. К тому же, говорит колорист, при производстве красок, смывок активы и персульфаты используются одни и те же. «У нас в мире девять садоводов по красителям. В одном просто меньше ухода, в другом больше. Можно купить присадки в виде масел для окрашивания, добавить это всё в краситель — получится уходовый краситель», — объяснила Тина Валова.

И упираться в один краситель не стоит, считает специалист, даже если мастер умеет на нём работать. «В мире столько красителей! Может быть, это, наоборот, лучше — перед тобой закрылась одна дверь, но откроется другая», — уверена Тина Валова. Также считает и Людмила Тарасова: «У нас же не один краситель существует. В крайнем случае перейдём на аналог, приспособимся. Русские женщины будут продолжать краситься, поэтому сложившаяся ситуация — не самое страшное в жизни».

Валова уверена, что краситель не обязательно должен быть профессиональным. «Основное, на что мы смотрим, — активы, составы. Уход может быть очень дорогой, но блондинкам он не подойдёт, потому что в нём нет силикона, плёночки, работающей не увлажнение, и волосы будут выглядеть как мочалка», — отмечает Валова.

И вообще, утверждают мастера, любое окрашивание — это в основном техническая часть. Главное, хорошо сделать осветление, а тонирование — это уже не самая важная работа, объясняют парикмахеры-стилисты. Активы и сульфаты в процессе используются одни и те же.

«Работа парикмахера не строится только на порошках и материалах. Всё дело в голове и умелых руках. Ты можешь испортить волосы на L'Oréal, а на бытовых красителях, например Soyss, сделать просто конфетку. Для этого нужно знать химию, колористику», — считает Тина Валова.

«Держим марку»

Фото: pexels.com

Тем временем в других салонах паникуют — говорят, что замену полюбившимся брендам найти практически невозможно. Запас материалов, объясняют Анна Лазебная и Людмила Тарасова, пока есть, и его хватит надолго, но рано или поздно продукция закончится. «Пока только рассматриваем варианты, продумываем решения. Думаю, это будет очень сложно, будем искать альтернативы. Мы с коллегами уже начали изучение аналогов, но пока достойных альтернатив нет. Насколько это все будет дороже или дешевле, сказать пока не можем», — рассказывает Анна Лазебная, топ-стилист, парикмахер-визажист.

«И в связи с тем, что мы „держим марку“, продвигать неизвестный бренд будет очень сложно. Большинство хотят пользоваться проверенным продуктом, предпочитают L'oreal professional, Kerastase или Wella. Клиенты доверяют этим производителям и привыкли к их продукции. Даже если мы найдём какой-то аналог, но поставки совсем прекратятся, то это будет самый худший расклад», — добавила Лазебная.

Эксперты отмечают, что премиум-бренды L'oreal professional, Kerastase, Wella, с которыми они привыкли работать, отвечают сочетанию цена-качество, и хороши с точки зрения ухода за волосами клиенток. В российских брендах качество хуже. «В российских брендах такого качества красителя, состава ухода и химического состава, например, заменителей аммиака, не представлено», — считает Лазебная.

Уход Wella и других брендов волнует мастеров ещё и потому, что они лишаются специального обучения и повышения квалификации, которые организовывали для них компании L'oreal professional, Kerastase и Wella. Без него невозможно начать работать в новом ценовом сегменте и совершенствовать свои навыки.

«У брендов L'oreal professional, Kerastase есть специально разработанная платформа для дистанционного обучения, групповое обучение проводится два-три раза в месяц. Российских аналогов с такой поддержкой на рынке сейчас нет», — добавляет Анна Лазебная.

А у Wella был самый большой сервис профессионального сопровождения, начиная от инструментов (кисточек, мисочек и другого), системы бонусов, скидок и заканчивая обучением — проводились тренинги, мастер-классы для парикмахеров. «Это был профессиональный сервис, к которому мы уже привыкли. У других брендов сервиса в таком объёме нет», — сокрушается Людмила Тарасова.

Бренды среднего ценового сегмента, такие как Matrix, цвет и палитру передают хорошо, но уходовых качеств у них значительно меньше. И таким маркам аналоги найти проще, тогда как «люксу» полных замен пока нет, утверждает Лазебная.

У мастеров, которые работают в эконом-сегменте, возникли совершенно другие проблемы. Например, в парикмахерской «Стрикси» пользуются материалами средней ценовой категории (это российские бренды Constant Delight, Ollin, Kapous), сообщил руководитель фирмы. «Выросли закупочные цены на товары брендов: на какую-то продукцию — на 15-20%, на другую — значительно больше. От Estel вообще пришлось отказаться — в пиковый момент подняли стоимость на 50%. В рамках эконома нам стало невыгодно пользоваться таким дорогим товаром. Переходить на более дешёвые красители смысла нет», — объясняют в «Стрикси». Из-за роста цен руководству пришлось повысить стоимость услуг, не повышая заработную плату сотрудникам.

Как это отразится на клиентах

Фото: pexels.com

Пока в парикмахерских цену удаётся удержать, так как салоны покупают продукцию за те же деньги. «Сейчас у нас в регионе ещё есть эта продукция (продукция бренда Wella, прим. ред.). Сколько будет стоить Wella позже из-за „параллельного“ импорта, пока неизвестно. Это станет понятно только через месяц», — добавила Людмила Тарасова. В студии Валовой цены тоже остались на прежнем уровне: руководитель считает, что в текущей ситуации повышать стоимость услуг неправильно. Тем временем «кто-то из коллег в среднем ценовом сегменте увеличил стоимость своих услуг», — отмечает Тина Валова.

В салонах премиум- и среднего класса активно внедряются новые лояльные предложения для клиентов. Это делается для того, чтобы сохранить привычные цены и поддержать клиента.

«Мы уже придумали несколько решений. Одно из них — пропорция разведения порошка 1/5, пенные бани, которые уменьшают расход красителя. Другое — лояльные предложения. Например, есть летний комплексный уход — он стоит 3 тысячи. Для него мы пользуемся бразильским брендом Donatti, который предлагает массу качественных продуктов. Вместо полноценного ухода за 15 тысяч рублей раз в год предлагаем обновление некоторых прядей, точечный уход раз в полгода», — рассказала Тина Валова.

Парикмахеры считают, что не обязательно даже говорить клиенту: «Мы переходим на более дешёвый сегмент, чтобы не повышать цены». Мастера объясняют гостям, что умеют работать на разных брендах и сделают всё, чтобы сохранить качество «на высоте». К тому же не все клиенты знают, какой продукцией красят их волосы. «Большинство клиентов моего салона даже и не знают, чем мы их красим. Главное, чтобы качество было хорошее», — уверена Людмила Тарасова.

Сколько сейчас стоит окрашивание в салоне красоты

«У нас в городе очень большой разбег на окрашивание, — считает Людмила Тарасова. — Цену ставят кто во что горазд». Но в целом по рынку средняя цена на окрашивание люксовых салонах — 10 тысяч рублей. Самое недорогое окрашивание в премиум-салоне можно сделать за 3 тысячи рублей, самое дорогое — за 17-18 тысяч.

В салонах класса «люкс» работают разные категории мастеров. Например, у топ-мастера в студии Color club окрашивание средней длины волос стоит 10-12 тысяч, длинных волос — от 13 тысяч. У мастера длинные волосы можно покрасить за 9500-10 000, у юниора — за 7500-8000. Работают мастера и юниоры по технологиям, которым обучают топовые специалисты, поэтому кардинально качество окрашивания не отличается. Но опыта работы у них в разы меньше. Стоимость частичной коррекции рассчитывается по часам, количеству потраченных материалов и амортизации — стоимость аренды, дополнительных материалов (таких как перчатки).

Цена обосновывается тем, что на мастера высшей категории (топ-мастера) необходимо обучаться, иметь внушительный опыт работы. Учёба на мастер-классах, семинарах стоит от 25 тысяч рублей. Как рассказала Тина Валова, только демодень мастер-класса бразильского специалиста стоил 25 тысяч рублей, второй день (отработка) — 75 тысяч рублей.

В парикмахерских среднего и эконом-класса окрашивание обходится в 1000-1500 рублей на среднюю длину, в 2000-2500 тысячи на длинные волосы. Но цену в парикмахерских поднимают в зависимости от роста стоимости материалов.