Замначальника управления Росавиации попался на взятке за госконтракт

Назначенный 17 ноября Андрей Матюшкин был готов за «откат» помочь предпринимателю получить госконтракт. Бизнесмен посчитал его слишком большим и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы

26 декабря 2022, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Телеканалу РЕН ТВ стали известны подробности задержания замглавы управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина, обвиняемого в получении взятки. Согласно информации их источника, чиновник находился в контакте с бизнесменом Иваном Ларионовым. Предприниматель был готов дать взятку за победу в конкурсе на получение госконтракта. По словам собеседника, Ларин посчитал сумму отката, которую потребовал Матюшкин, слишком большой и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Позднее Матюшкина якобы задержали 24 декабря с поличным за получение взятки. Ему передали около 4,5 млн рублей. При этом Ларионов также стал фигурантом уголовного дела: ему вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ — дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Напомним, что Матюшкин занимал должность с 17 ноября — тогда же и состоялись его переговоры с Ларионовым. Речь шла о контракте на поставку программного обеспечения и средств защиты информации, стоимость которых оценили в 22,8 млн рублей. Подписание актов приема выполненных работ и оплата была произведена 16 декабря.