Запасли топлива на полгода: в правительстве Алтайского края рассказали о готовности Ярового к холодам

Проблемная ТЭЦ в городе Яровом войдёт в новый отопительный сезон в режиме «ручного управления» со стороны краевых властей. Об этом в ходе заседания правительства 22 сентября заявил министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка.

Глава ведомства рассказал, что подготовка к отопительному периоду проходит по комплексному плану мероприятий. Документ был утверждён ещё в феврале 2022 года, после того как ТЭЦ вернулась в муниципальную собственность. В этом году на поддержание работы действующей станции и формирование будущей теплосистемы выделили 1,3 млрд рублей из краевого бюджета.

Большая часть средств пошла на закупку топлива, благодаря чему Яровое впервые за несколько лет располагает запасом топлива более чем на полгода. По словам Химочки, запасов должно хватить до середины или конца марта, в зависимости от погодных условий.

Более 100 млн рублей направлено на ремонт оборудования станции, а также на покупку комплектующих, материалов и оборудования, необходимых для прохождения осенних и зимних максимумов нагрузки. Всего в ремонт вложили около 200 млн рублей — в прошлые годы сумма не превышала 40-60 млн рублей.

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Отметим, что ранее глава краевого Минстроя Иван Гилёв рассказывал, что Яровое снова оказалось без паспорта технической готовности. По словам министра промышленности региона Вячеслава Химочки, работы в Яровом идут по плану и местные жители точно получат тепло с 26 сентября. Но до устранения всех нарушений и получения паспорта готовности ещё далеко.