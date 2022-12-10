Виктор Томенко поручил муниципалитетам запастись продуктами на случай буранов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил муниципалитетам заранее подготовиться к возможным буранам и заносам. Как сообщают «Вести Алтай», глава региона указал на необходимость создать запас продуктов, проверить готовность техники высокой необходимости и провести профилактическую работу с населением по использованию газового оборудования и выходу на лёд.

Соответствующие поручения глава региона отдал на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором подвели итоги масштабной тренировки спасателей совместно с другими ведомствами и органами власти. На учениях отрабатывали расчистку дорог, доставку продовольствия в заметённые сёла, эвакуацию пострадавших и прочее. Всего в тренировке участвовало около 700 человек и 75 единиц техники.

«В целом готовность краевых ведомств и спасателей к зимним нештатным ситуациям оценили высоко», — подчёркивают «Вести».