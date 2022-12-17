Заразились от лис. В Барнауле и нескольких районах Алтайского края нашли бешенство

В Барнауле, а также в Волчихинском, Чарышском и Заринском районах Алтайского края зафиксировали случаи бешенства, сообщил начальник регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров.

По его словам, в трёх случаях первоисточниками инфекции были лисы, которые вступили в контакт с собаками.

«И в одном случае это мелкий рогатый скот на территории Заринского района, где лиса тоже вступила в контакт с овцой, вследствие чего заболевание тоже было по клиническим признакам выявлено, потом лабораторно подтверждено», — цитирует чиновника «Бийский рабочий».

Управление ветеринарии совместно проводит профилактические мероприятия, в том числе раскладку оральной вакцины для хищников.