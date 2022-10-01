Затяжная магнитная буря началась в Алтайском крае

В Алтайском крае 30 сентября началась затяжная магнитная буря. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения.

Буря интенсивностью уровня G1 продлится до четвёртого числа, а только к 5 октября магнитосфера Земли начнёт успокаиваться.

Следующая волна солнечной активности пройдёт только 20-21 октября.

Ранее amic.ru рассказывал о том, что такое магнитные бури, как они работают и как они влияют на людей.