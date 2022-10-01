Затяжная магнитная буря началась в Алтайском крае
Магнитосфера начнёт успокаиваться только к 5 октября
1 октября 2022, 17:55, Илья Звягинцев
В Алтайском крае 30 сентября началась затяжная магнитная буря. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения.
Буря интенсивностью уровня G1 продлится до четвёртого числа, а только к 5 октября магнитосфера Земли начнёт успокаиваться.
Следующая волна солнечной активности пройдёт только 20-21 октября.
Ранее amic.ru рассказывал о том, что такое магнитные бури, как они работают и как они влияют на людей.
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