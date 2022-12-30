Представители компании напомнили о том, как важно заботиться о себе и своем самочувствии

30 декабря 2022, 10:01, ИА Амител

Фото: freepik.com

Самое главное, что желают себе, родным и близким в новом году — это, конечно, здоровье. Его желает вам и сеть медицинских центров «ДНК-Диагностика». Компания поздравляет жителей Алтайского края с наступающими праздниками и напоминает о том, как важно беречь себя и заботиться о своем самочувствии каждый день.

«Здоровье — это основа всего. Это надежное подспорье на вашем жизненном пути, возможность радоваться каждому дню и достигать поставленных целей. Мы поздравляем всех с Новым годом и Рождеством и желаем крепкого здоровья, успехов в любых начинаниях, больше теплых моментов с близкими людьми. Пусть каждый день будет наполнен важными для вас смыслами», — поздравили жителей Алтая в компании «ДНК-Диагностика».

Сеть медицинских центров «ДНК-Диагностика» успешно работает на рынке медицинских услуг Сибири уже 18 лет. Представительства открыты в четырех сибирских городах — Барнауле, Новосибирске, Красноярске и Камне-на-Оби.

Главный приоритет компании — быстрый и комфортный сервис. Здесь вы можете в любое удобное для вас время сдать необходимые анализы и получить результат без напряжённого ожидания и срывов каких-либо важных дел. Для этого в лабораториях клиники установлено быстрое, точное и надежное оборудование, качество которого признано на международном уровне. Приборы выполняют исследования быстрее человека, поэтому результаты многих анализов медцентр выдаёт в день сдачи материала.

Даже в праздничные дни здесь можно будет сдать такие актуальные в зимнее время анализы на вирусы ОРВИ. Это и отдельный ПЦР-тест на конкретное заболевание (COVID-19, гриппы А и Б), и комплексное исследование на ковид, грипп и другие возбудители.

Подробно ознакомиться со списком возможных исследований и адресами клиник можно на сайте «ДНК-Диагностики».

Сеть медицинских центров «ДНК-Диагностика» (ООО «Медицинский центр «ДНК-Диагностика»)

Адреса клиники в Барнауле: ул. Деповская, дом 22, 3 этаж;

А. Петрова, 247Б.

Телефоны для справок: +7 (3852) 200-040, 200-060.

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