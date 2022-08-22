Жара и обвал холода. Какой будет погода в конце августа в Алтайском крае

Потепление до +27 градусов придёт в Алтайский край в ближайшие дни, которое вновь сменит похолодание, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

«Сейчас проходят атмосферные фронты. Северные потоки воздушных масс и циклонический характер барического поля обусловили над районами Алтайского края холодную и неустойчивую с осадками погоду. Буквально сегодня утром через Барнаул проходил холодный фронт, который на данный момент смещается по центральным и южным районам края», — пояснила Сырых.

Таким образом, всю текущую неделю районы будут находиться уже под влиянием антициклона, с которым установится спокойная и преимущественно без осадков погода.

Температура воздуха будет постепенно повышаться. До 24 августа она будет колебаться от +4 до +10 градусов в ночные часы, возможны местами заморозки до -2 градусов. А после дневная температура пойдёт на повышение: если 23 августа по краю ожидается +18...+23 градуса, то 24-го числа столбик термометра поднимется до +19...+24 градусов, а 25-го — до +22...+27 градусов.

«Предварительно, до конца текущей недели сохранится тенденция на повышение температуры, а в дальнейшем есть большая вероятность обвала холода и установления холодной погоды», — уточнила Сырых.