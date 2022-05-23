Женщина разделась в фонтане на Алтае

В Рубцовске женщина разделась в фонтане на центральной площади, сообщает «Инцидент Рубцовск».

На кадрах видно, как горожанка сначала стоит в платье посреди пешеходного фонтана, а затем, когда из него начинает стрелять вода, снимает платье и бюстгальтер, не стесняясь прохожих и находящихся рядом детей. Помимо этого, женщина начала бегать за другим мальчиком, который также резвился в воде без одежды, и подбегать к другим детям.

«Весенняя жара интересно влияет не только на детей, но и на взрослых», — говорит автор публикации.

Прошлой весной в Барнауле полицейские и медики поймали голого мужчину.