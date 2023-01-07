Жёны участников СВО из Алтайского края записали клип мужьям на Рождество

Съёмки длились около месяца

07 января 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жёны алтайских бойцов, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, отправили своим супругам «видеопривет» на Рождество. Женщины записали песню и сняли на неё видеоклип, сообщают «Вести Алтай». Работа над этим клипом заняла месяц. В съёмках приняли участие восемь молодых мам с детьми. Для записи видео они приехали в Барнаул из разных районов Алтайского края, и каждая привезла военный китель своего мужа. В кадре также появляются письма солдатских жён, которые уже отправились на передовую.

Ранее стало известно, что с 3 января мобилизованных из Алтайского края, находившихся в Омске в военном учебном центре, отправили в зону проведения специальной военной операции.