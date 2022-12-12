Житель Алтая после ареста Lexus оплатил долг по налогам, но спокойнее не стало
Из-за других задолженностей у гражданина транспортное средство остаётся под арестом
В Алтайском крае мужчина погасил долг по налогам в размере 100 тысяч рублей после ареста дорогостоящего автомобиля, сообщает региональная ФССП.
«Должник к погашению налоговой задолженности в добровольном порядке так и не преступил. В ходе отработки исполнительного производства и проверки имущественного положения должника, судебным приставом отделения установлен автомобиль Lexus LS 460», — рассказали в ведомстве.
Автомобиль арестовали. После этого мужчина оплатил задолженность в полном объёме.
«Но, в связи с иными выявленными задолженностями у гражданина в других отделениях судебных приставов Алтайского края, транспортное средство остаётся под арестом», — уточнили в ФССП.