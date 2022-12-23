Житель Алтая с приходом морозов украл тепловую пушку, продал и купил горячительное

Правоохранители по горячим следам вышли на злоумышленника

23 декабря 2022, 17:30, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай оперативно раскрыли кражу из магазина ради алкоголя, сообщает региональное МВД.

В одном из магазинов Горно-Алтайска неизвестный украл две тепловые пушки. По горячим следам правоохранители вышли на ранее судимого 35-летнего местного жителя.

«Он пояснил, что зайдя в магазин и удостоверившись, что за его действиями никто не наблюдает, похитил со стеллажа электрическую тепловую пушку, которую вынес на улицу. Вернувшись обратно, аналогичным способом украл второй прибор для обогрева», — рассказали в ведомстве.

После этого мужчина сдал тепловые пушки в ломбард за 500 рублей. Деньги потратил на алкоголь. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы за «кражу чужого имущества».