Житель Алтайского края отдал мошенникам 1 млн рублей в надежде купить мини-погрузчик

26-летний житель Тальменки заплатил мошенникам 1 млн рублей за покупку фронтального мини-погрузчика из Японии. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, в октябре 2020 года мужчина заказал себе технику и оформил для её покупки кредит, средства с которого перевёл поставщику.

Через некоторое время с ним связался продавец техники и рассказал, что сам находится во Владивостоке и якобы из-за существующих ограничений пока не может доставить заказ из Японии. При этом от своих обязательств он не отказался и после улучшения обстановки пообещал связаться с покупателем сам. Таким образом он выходил на связь ещё пару раз. Со слов потерпевшего, он полностью доверился мошеннику, даже не подозревая об опасности.

В полицию мужчина обратился тогда, когда абонентский номер перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое в крупном размере».